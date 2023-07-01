Гари — 400 лет. Что сделано к юбилею

Фото: Полина Зиновьева

В преддверии празднования юбилея для размещения гостей в поселке построили современную турбазу за 84 млн рублей. Историю Гарей участники торжества смогут узнать в обновленном краеведческом музее. На его оснащение современным оборудованием направили 2 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура". Дополнительно в учреждении установили виртуальную экспозицию за 500 тыс. рублей, средства на это выделило правительство Свердловской области. По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева на благоустройство общественной территории Гарей направили 18,2 млн рублей.

Гости поселка смогут добраться на празднование юбилея как по суше, так и по реке. К 400-летию в Гарях заасфальтировали 5 км дорог. С 2022 года идет ремонт дорожного участка от Гарей до Таборов через Андрюшино (22 км). По поручению Евгения Куйвашева на работы из бюджета региона выделили более полумиллиарда рублей. Также гости и жители поселка смогут перемещаться через реку Сосьву — на строительство нового буксира-толкача выделили 50 млн рублей.

После празднования юбилея развитие инфраструктуры Гарей не остановится. В начале 2024 года планируется строительство моста за 1,5 млрд рублей через реку Сосьву.