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30 июня 2023, 17:44

Беловежская пуща: фотокорреспондент "Областной газеты" рассказывает о визитной карточке Белоруссии

Здесь множество исторических зданий и скульптур — образцов советской монументальной архитектуры

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, в резиденции Вискули, Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) подписали Соглашение о создании СНГ. Фото: Борис Ярков

Фотокорреспондент "Областной газеты" Борис Ярков находится в Белоруссии по приглашению посольства Республики Беларусь в России. С места событий он делится своими впечатлениями и наблюдениями. Поездка организована белорусским МИД в преддверии II Игр стран СНГ, которые в августе примет Минск.

Визитная карточка Белоруссии — Беловежская пуща. Место с богатейшей историей, где можно встретить рукотворную и природную красоту.

600-летний дуб. Фото: Борис Ярков

Самое известное и редкое животное, которое охраняется в Беловежской пуще, — зубр.

Фото: Борис Ярков
Царская дорога, построенная при Николае II. Фото: Борис Ярков

Здесь также можно встретить белорусского Деда Мороза — Зюзю.

Фото: Борис Ярков

Гости Беловежской пущи могут попробовать настоящий сертифицированный самогон, который производят прямо в лесу.

Фото: Борис Ярков

Здесь же находится Брестская крепость, которая прославилась на весь мир своими защитниками, подвергшимися одними из первых нападению фашистов и героически державшими оборону 22 июня 1941.

Фото: Борис Ярков
Фото: Борис Ярков
Фото: Борис Ярков

Ранее "Областная газета" писала о том, как Беларусь примет спортсменов на Играх стран СНГ.

Областная газета Свердловской области

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