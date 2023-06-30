Беловежская пуща: фотокорреспондент "Областной газеты" рассказывает о визитной карточке Белоруссии

Фотокорреспондент "Областной газеты" Борис Ярков находится в Белоруссии по приглашению посольства Республики Беларусь в России. С места событий он делится своими впечатлениями и наблюдениями. Поездка организована белорусским МИД в преддверии II Игр стран СНГ, которые в августе примет Минск.
Визитная карточка Белоруссии — Беловежская пуща. Место с богатейшей историей, где можно встретить рукотворную и природную красоту.
Самое известное и редкое животное, которое охраняется в Беловежской пуще, — зубр.
Здесь также можно встретить белорусского Деда Мороза — Зюзю.
Гости Беловежской пущи могут попробовать настоящий сертифицированный самогон, который производят прямо в лесу.
Здесь же находится Брестская крепость, которая прославилась на весь мир своими защитниками, подвергшимися одними из первых нападению фашистов и героически державшими оборону 22 июня 1941.
Ранее "Областная газета" писала о том, как Беларусь примет спортсменов на Играх стран СНГ.