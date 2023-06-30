Евгений Куйвашев отменил режим ЧС в лесах

В Свердловской области до 6 июля продолжает действовать особый противопожарный режим. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене с 1 июля режима чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах на территории Свердловской области.

В соответствии с указом, леса и структуры, входящие в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, переходят на штатный режим работы.

Напомним, что в Свердловской области до 6 июля продолжает действовать особый противопожарный режим. Он необходим, чтобы минимизировать риски возникновения природных пожаров, которые чаще всего связаны с человеческим фактором.

При особом противопожарном режиме людям запрещено посещать лес, в том числе на транспорте. Исключение – работники, деятельность которых связана с лесом. Разрешено посещение особо охраняемых природных территорий организованными группами по оборудованным маршрутам.

Напомним, режим ЧС был введён в начале мая, он был обусловлен лесными пожарами, вызванными аномально жаркой погодой. Режим позволил региону привлечь максимум возможных ресурсов для ликвидации природных пожаров.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области ликвидированы все лесные пожары.