Операции спасения

Комплексная бригада врачей оперативно доставила малыша в отделение неотложной хирургии ДГКБ № 9. Фото: Сергей Холкин / све.рф

Совместные усилия врачей Слободо-Туринской районной больницы, Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и детской городской клинической больницы № 9 (ДГКБ № 9) Екатеринбурга сохранили жизнь 7-месячного мальчика. Это стало возможным благодаря эффективно выстроенной в регионе трехуровневой системе оказания медицинской помощи. Развитие инфраструктуры медучреждений в интересах здоровья детей является приоритетом нацпроекта «Здравоохранение».

– Ребенок в возрасте семи месяцев с признаками желудочно-кишечного кровотечения был доставлен бригадой скорой помощи в приемное отделение. Мы незамедлительно известили о маленьком пациенте специалистов Территориального центра медицины катастроф, – пояснил врач Слободо-Туринской районной больницы Сергей Кривенко.

По словам медиков, счет шел на секунды. Малышу сделали переливание крови и предоперационную подготовку. Одновременно по видео­связи к оказанию помощи подключились профильные специалисты ТЦМК: они провели диагностику и приняли решение о вылете комплексной бригады, которая была на месте уже через час.

Операция прошла успешно. После стабилизации состояния малыша его эвакуировали авиа­бригадой ТЦМК в отделение неотложной хирургии ДГ­­КБ № 9, где лечение продолжилось. Сегодня он уже дома.