Под наблюдением Менделеева

Виктор Кокшаров после эфира предложил еще раз вернуться к такому формату общения. Фото: Полина Зиновьева

Пора сейчас у всех учебных заведений, прямо скажем, горячая. Только закончилась летняя сессия, защита дипломов – и вот уже приемная кампания со всеми сопутствующими хлопотами. Вступительные экзамены, зачисление, расселение студентов… Последнее в этом году особенно важно для студентов УрФУ: с сентября им предстоит обживать новый кампус, который достанется вузу в наследство от Международного фестиваля университетского спорта. Как будет происходить процесс заселения, кто сможет претендовать на получение современного комфортабельного жилья? На эти и другие вопросы им прямо из учебной аудитории в полуторачасовом прямом эфире ОТВ отвечал ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор КОКШАРОВ. О том, как шла подготовка к общению ректора главного уральского вуза со студентами и не только, в репортаже «ОГ».

Аудиторию для прямого эфира выбрали не простую. Она носит имя соратника Курчатова, академика Исаака Кикоина, заведующего кафедрой общей физики УПИ в 1936–1943 гг.

На присутствующих с портретов на стене строго смотрят Дмитрий Менделеев и Пётр Яблочков. Названия учебных плакатов рядом с ними больше похожи на девиз, которому должны следовать студенты, – «Мощность», «Сила», «Время». Возле преподавательского стола – фортепиано. Не успел спросить, как его используют в образовательном процессе. Но раз стоит, то значит так нужно.

Команда ОТВ в полном составе уже на своих рабочих местах. Выставлен свет, провода и кабеля тянутся в соседний зал, где оборудована студия. Настроение у коллег приподнятое. Некоторые вспоминают студенческие годы, которые прошли в этом здании.

Начинают подтягиваться студенты журфака. Сегодня они участники эфира, будут «интервьюировать» ректора вместе с ведущей Екатериной Цыганковой. В течение недели ребята собирали наиболее острые вопросы по всем факультетам. Настроение у будущих «акул пера» боевое. Как, например, у третьекурсницы Екатерины Вайнолайнен, которая сейчас как раз проходит практику в «ОГ». Екатерина после встречи скорректирует оценку своего состояния до «позитивное и дружелюбное», потому что «ректор сразу расположил к себе», а ребята, получив приглашение на такую встречу, «почувствовали себя значимыми и нужными для университета».

Участники встречи проходят инструктаж, как правильно держать микрофон. У некоторых он вызывает смех – многие уже работают по профессии.

В тематике вопросов для прямого эфира никаких ограничений не было, говорит проректор по информационной политике УрФУ Алексей Фаюстов. По его словам, безусловно, большая часть вопросов связана с новым кампусом, заселение в который начнется в сентябре этого года, и с организацией учебного процесса. Вместе с тем, встречаются и специфические. Например, про перспективы развития киберспорта в университете.

– Все, что студенты собрали, то и спросят. Никаких ограничений нет, – заверил проректор.

Виктор Кокшаров появляется в аудитории за пятнадцать минут до начала. Говорит, что, посмотрев предварительный список вопросов, а их собирали еще и в социальных сетях, никаких неожиданных для себя не нашел.

– Это очень живая форма общения. Ребята задают вопросы, которые их действительно волнуют. И в процессе общения, как правило, возникают какие-то новые темы. То есть такая качественная обратная связь, – поясняет ректор. И заторопился. До начала съемок остается минут 7.

Студенты были бы не студентами, если бы все пришли вовремя. Парочка опоздавших влетает в аудиторию буквально «на флажке».

Ректору крепят микрофон, а уже посыпались первые вопросы, на которые Виктор Кокшаров начал отвечать сразу, не дожидаясь команды режиссера о минутной готовности. Подробно и обстоятельно.

Всего за время эфира поступило 120 вопросов. Из них 11 задали студенты, которые были в аудитории. Виктор Кокшаров ответил на 50, пообещав, что на все остальные ответы будут подготовлены в ближайшее время.