Скоро поедем

Фото: Портал «Типичный Богданович»

Строительство путепровода через железнодорожные пути на въезде в Богданович вышло на новый этап: сейчас подрядчики связывают объект с насыпью по обочинам, чтобы движение транспорта было непрерывным, сообщили городские СМИ.

Сам путепровод длиной 28 метров и шириной девять метров (на фото) уже сделали из асфальтобетона, он на семь мет­ров возвышается над железной дорогой. Стройка идет с опережением графика на две недели, сказал директор компании-подрядчика Владислав Новиков. К первому сентября текущего года его планируют ввести в эксплуатацию.

Напомним, возводить путепровод через железнодорожный переезд в городе начали в 2022 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Этого события жители очень ждали. Через Богданович проходит федеральная трасса Екатеринбург – Тюмень, на улице Кунавина она пересекает железнодорожную ветку Каменск-Уральский – Егоршино. В сутки по переезду проходит 41 состав, на каждый уходит по 10-15 минут ожидания – автотранспорт стоит у закрытого шлагбаума. В общей сложности жители Богдановича и «транзитники» простаивали в пробках по 10 часов.

Новый путепровод позволит решить эту проблему: автотранспорт пойдет над железнодорожным переездом, что полностью исключит пробки.

– На стройплощадке бываю регулярно, с компанией-подрядчиком решаем все вопросы оперативно. Запуск путепровода станет большим событием для города, с нетерпением ждем, когда поедем по нему, – сказал глава Богдановича Олег Нейфельд.

Стоимость проекта – почти 325 млн рублей. На сегодняшний день это один из крупнейших инфраструктурных проектов на юге Свердловской области.