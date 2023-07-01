Каменск – территория комфорта

Центр культурного развития в Каменске-Уральском практически построен, сейчас подрядчики занимаются отделкой фасада. Фото: ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Третий по величине город Свердловской области и административный центр Южного управленческого округа – Каменск-Уральский – вошел в 2023 год с бюджетом развития. Общий объем доходов города составляет 7,7 миллиарда рублей – сразу на миллиард больше, чем было в 2022- м. Муниципальную казну удалось существенно пополнить за счет участия города в федеральных и областных программах. Благодаря этому на территории сейчас реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Дела дорожные

В текущем году в Каменске-Уральском отремонтируют 35 дорожных участков. Общая стоимость работ – почти 422 млн рублей, средства выделены из областного и местного бюджетов по программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонты пройдут по улицам Октябрьской, Репина, Февральской, Шестакова, Центральной, Ленинградской, Жуковского, Лермонтова, Машинистов, Лесной и других. Самый крупный участок – 21,5 тысячи квадратных метров – это улица 4-й Пятилетки от Суворова до поселка Мартюш. Подрядчики на объектах уже работают.

Также в этом году завершится строительство участка дороги по улице Героев Отечества. Речь идет о проезде, который соединит дорогу на Героев с улицей Кутузова. Проект контролирует областной Минтранс, на днях глава ведомства Василий Старков приезжал в Каменск-Уральский, чтобы осмотреть площадку под стройку. Проезд планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Активно идут ремонтные работы на дорогах в частном секторе. В поселке Хозспособ, к примеру, их уже асфальтируют. Местные жители обратились с просьбой к мэрии положить «лежачие полицейские», иначе есть риск, что автомобилисты начнут нарушать скоростной режим.

Во все колокола Восьмого июля в Каменске-Уральском пройдет фестиваль колокольных звонов. В парке «Космос» с 12.00 начнется конкурс звонарей, затем мастер-классы по колокольным звонам и концерт. Здесь же будет работать выставка декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Фестиваль колокольных звонов – добрая традиция города. В Каменске-Уральском работает единственный на Урале колокольный завод – «Пятков и К». В этом году губернатор Евгений Куйвашев присвоил ему статус «Достояние Среднего Урала».

Из двора в сад

В Каменске-Уральском благоустраивают дворовые территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году их три.

Один из дворов, объединяющий дома по улицам Калинина и Каменской, уже облагородили. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на территории появились удобные и вместительные парковки, детские игровые комплексы, площадки с тренажерами, поле для игры в футбол и занятий гимнастикой, скамейки в зоне тихого отдыха и газоны. Расходы на благоустройство составили 20 млн рублей, 20 процентов от этой суммы внесли жители.

– Участвуя финансово в таких проектах, собственники жилья начинают бережнее относиться к тому, что сделано для них. Благоустройство дворов – это не только вопрос комфортной жизни, но и уход от потребительского отношения к тому, что нас окружает, – говорит глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Областной министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков (в центре) с главой Каменска-Уральского Алексеем Герасимовым (слева) обсуждают планы по ремонту дорог в городе Фото: Из личного архива Алексея Герасимова

Идет благоустройство общественных пространств – набережной реки Исети, Байновского сада и площадки у ДК «Металлург». Проект «Байновский сад», кстати, в декабре 2022-го получил федеральный грант в сумме 106 млн рублей как победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды.

– Это наш первый опыт участия в конкурсе, и сразу удачный. Очень рад, что все получилось. Благодаря федеральной поддержке в Каменске-Уральском появится еще одно знаковое место, где жители и гости города будут с удовольствием проводить время, – говорит Алексей Герасимов.

Байновский сад – территория между улицами Челябинской и Шестакова в Красногорском районе. За лето здесь планируется установить фонтан, амфитеатр, детские и спортивные площадки; оформить входную группу и создать несколько арт-объектов, в том числе клумбу в виде реки. Байновский сад станет главным звеном в пешеходном трафике района.

Трудовая доблесть На центральной площади Каменска-Уральского идут работы по установке памятного объекта – стелы «Город трудовой доблести». Это почетное звание город получил в 2021 году по указу Президента России Владимира Путина за особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Высота стелы составит 26 метров, по обеим сторонам появятся информационные пилоны и фонтаны.

Большие стройки

27 июня в Каменске-Уральском открылся крупнейший в регионе центр бокса «Витязь». Старт его работе и первому на ринге состязанию – чемпионату УрФО по боксу – дал губернатор Евгений Куйвашев (см. «ОГ» №138 от 28.06.2023). Четырехэтажное здание с полукруглым фасадом начали возводить в 2021 году в Южном микрорайоне – новом и активно развивающемся. Стоимость проекта составила почти 480 млн рублей, он был реализован в рамках нацпроекта «Демография».

В Центре сделан зал-арена с посадочными местами для болельщиков, шесть рингов для тренировок, СПА-центр, конференц-зал, кафе. Здесь будут развивать сразу несколько видов спорта: бокс (как доминанта), дзюдо, кикбоксинг, каратэ, тхэквондо, джиу-джитсу, греко-римскую борьбу.

Рядом с центром бокса сейчас строится еще один крупный объект – центр культурного развития. Его начали возводить летом 2022 года в рамках нацпроекта «Культура». Новый социальный объект по форме будет напоминать трилистник.

– Это будет учреждение культурно-досугового типа. То, что мы называем Дворцом культуры, только более компактным, – говорит начальник управления культуры Каменска-Уральского Светлана Казанцева. – В центре будет современный концертный зал на 200 мест, два хореографических класса, выставочное пространство, кабинеты разных студий и кружков. Будут работать два кафе.

Стоимость проекта – 390,5 млн рублей. Ввести его в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.

Также в Каменске-Уральском идет строительство стадиона у школы №21. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик завершил устройство щебеночной подушки на футбольном поле, волейбольной и баскетбольной площадках, воркаут-площадке и площадке для сдачи норм ГТО. Сейчас он готовит беговую дорожку. В первой декаде июля объект будет готов.