В больнице Белоярского района – уникальное оборудование

Фото: Пресс-служба Минздрава СО

В офтальмологическом кабинете Белоярской центральной районной больницы заработал автоматический пневмотонометр, который бесконтактно измеряет внутриглазное давление. Современный аппарат приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ежемесячно проверить зрение на нем смогут до 600 сельских жителей.

Пневмотонометр уникален тем, что исключает непосредственный контакт с пациентом – он измеряет внутриглазное давление потоком сжатого воздуха. Таким образом, человек не рискует подхватить инфекцию или травмировать органы зрения.

Устройство используется для своевременного выявления тяжелых заболеваний, которые могут привести к частичной или полной потере зрения, в том числе глаукомы. Стоимость нового оборудования – более 700 тысяч рублей.

– На такое обследование очень высокий спрос, особенно у пожилых людей, поскольку оборудование отвечает самым высоким требованиям. В ближайшее время в поликлинике появится ещё один врач-офтальмолог, что позволит повысить доступность медицинской помощи жителям, – сказал исполняющий обязанности главного врача Белоярской ЦРБ Рустам Абзалов.