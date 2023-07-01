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Общество
1 июля 2023, 01:35

В больнице Белоярского района – уникальное оборудование

  Пресс-служба Минздрава СО
Фото: Пресс-служба Минздрава СО

Фото: Пресс-служба Минздрава СО

В офтальмологическом кабинете Белоярской центральной районной больницы заработал автоматический пневмотонометр, который бесконтактно измеряет внутриглазное давление. Современный аппарат приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ежемесячно проверить зрение на нем смогут до 600 сельских жителей. 

Пневмотонометр уникален тем, что исключает непосредственный контакт с пациентом – он измеряет внутриглазное давление потоком сжатого воздуха. Таким образом, человек не рискует подхватить инфекцию или травмировать органы зрения.

Устройство используется для своевременного выявления тяжелых заболеваний, которые могут привести к частичной или  полной потере зрения, в том числе глаукомы. Стоимость нового оборудования – более 700 тысяч рублей.

– На такое обследование очень высокий спрос, особенно у пожилых людей, поскольку оборудование отвечает самым высоким требованиям. В ближайшее время в поликлинике появится ещё один врач-офтальмолог, что позволит повысить доступность медицинской помощи жителям, – сказал исполняющий обязанности главного врача Белоярской ЦРБ Рустам Абзалов.

Областная газета Свердловской области
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