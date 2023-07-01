Льем золото и танцуем под фолк

В празднике задействованы все творческие коллективы города

Сегодня и завтра в Березовском проходят праздничные мероприятия в честь 275-летнего юбилея города.

Как сообщает городская газета «Золотая горка», сегодняшнее утро жители Березовского начали с общегородской зарядки на стадионе «Горняк». В течение дня здесь также пройдет семейная эстафета, открытый турнир по пляжному волейболу и турнир по футболу.

С 12.00 в Историческом сквере начали работать тематические игровые и спортивные площадки, национальные подворья и выставка-продажа авторских изделий из дерева, кожи, тканей. Семьи с детьми могут поучаствовать в экскурсиях и квестах по городу с гидами, покататься на лошадях, пройти различные мастер-классы, поиграть в лего-кубики, попробовать блюда разных национальностей.

Одна из самых интересных площадок – живая инсталляция золотодобычи «Старательский фарт», которая показывает историю золотодобычи Березовского прииска с 1748 года по настоящее время. Старатели в стилизованных костюмах помогут посетителям намыть имитированное золото из настоящего шахтного песка. Каж­дому удачливому участнику кусочек добытого им «золота» упакуют и вместе с ним выдадут сертификат на бесплатную чеканку монетки.

Все площадки будут работать два дня. Параллельно сегодня у администрации города открывается Аллея Славы с выставками работ местных фотографов и воспитанников школы искусств. Вечером в экстрим-парке пройдет караоке-шоу «Пульс улиц», в Историческом сквере – музыкальный фестиваль «Россыпь золота». Завтра здесь же отгремит рок-пикник.

В праздничных мероприятиях в честь 275-летия Березовского принимают участие известные этно- и фолк-музыканты УрФО и России: группы «Изум­RUд», «CANTADORA», «Чистая река и «Gilead».

– Чтобы достойно отметить юбилей города, подготовительные работы велись несколько месяцев. Программа наверняка придется по вкусу многим горожанам. Березовский перешагивает исторический рубеж, уверенно глядя в будущее. Поздравляю всех с этим замечательным событием! – сказал глава Березовского Евгений Писцов.