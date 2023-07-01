От гуслей до фортепиано

В Рефтинской школе искусств занимаются более 500 детей поселка

В школе искусств поселка Рефтинского – масштабные перемены: благодаря нацпроекту «Культура» учреждение смогло приобрести музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. На эти цели школе было выделено 5,3 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Как сообщила «ОГ» директор школы Ольга Юркина, в 2022 году учреждение перешло в ведение регионального министерства культуры, а нынче заявилось на участие в нацпроекте «Культура». В результате на выделенные средства учреждение закупило новые баяны, аккордеоны, гитары, балалайку, клавишные гусли, альт-домру, а также четыре фортепиано фирмы «Беларусь». Кроме того, в школу поступили новые микрофоны, колонки, струны и чехлы для гитар, футляр и смычки для скрипок. Также удалось приобрести кресло-коляску для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, ноутбуки и учебную музыкальную литературу.

Дети и педагоги уже опробовали инструменты и оборудование.

– Это совершенно другой уровень звучания, мы мечтали об этом много лет. Счастливы, что школа получила новые возможности. Если бы не нац­проект, вряд ли бы мы смогли это сделать, – поделилась Ольга Юркина.