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Общество
1 июля 2023, 01:41

От гуслей до фортепиано

  Виктория АБДУМУТАЛИЕВА
В Рефтинской школе искусств занимаются более 500 детей поселка

В Рефтинской школе искусств занимаются более 500 детей поселка

В школе искусств поселка Рефтинского – масштабные перемены: благодаря нацпроекту «Культура» учреждение смогло приобрести музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. На эти цели школе было выделено 5,3 млн рублей из федерального и  областного бюджетов. 

Как сообщила «ОГ» директор школы Ольга Юркина, в  2022 году учреждение перешло в ведение регионального министерства культуры, а  нынче заявилось на участие в нацпроекте «Культура». В результате на  выделенные средства учреждение закупило новые баяны, аккордеоны, гитары, балалайку, клавишные гусли, альт-домру, а  также четыре фортепиано фирмы «Беларусь». Кроме того, в школу поступили новые микрофоны, колонки, струны и чехлы для гитар, футляр и  смычки для скрипок. Также удалось приобрести кресло-коляску для учащихся с  ограниченными возможностями здоровья, ноутбуки и учебную музыкальную литературу. 

Дети и педагоги уже опробовали инструменты и оборудование.

– Это совершенно другой уровень звучания, мы мечтали об этом много лет. Счастливы, что школа получила новые возможности. Если бы не нац­проект, вряд ли бы мы смогли это сделать, – поделилась Ольга Юркина.

Областная газета Свердловской области
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