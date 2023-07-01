В Асбесте открыли «Лад»

Из архива Центра народной культуры «Лад»

В минувшие выходные в Асбесте после трехлетнего капитального ремонта начал работать центр народной культуры «Лад». Трехэтажное здание, где он базируется, еще в 2017 году было признано аварийным. С 2020 года при поддержке областного министерства культуры муниципальные власти начали его ремонтировать. Сегодня в «Ладе» созданы все условия для комфортного досуга и творчества.

«Лад» работает в городе с 1967 года, он является центром притяжения жителей разных возрастов. В центре занимаются ансамбли народной песни «Уральская куделя» и народного танца «Услада», здесь же базируются городские клубы ветеранов, клуб татарской народной культуры «Туганьяк» и другие коллективы.

В 2020 году «Лад» закрылся на капремонт. Проект стоимостью 22 млн рублей был реализован за три года. В центре обновили концертный зал (сцена, кстати, стала в два раза больше), фойе и звукозаписывающую студию, заменили кресла в зрительном зале, а также коммунальные сети, системы вентиляции и видеонаблюдения.

– После ремонта центр стал доступнее людям с ограниченными возможностями здоровья: у здания появился большой пандус, в зрительном зале часть кресел выдвигается, санузлы приспособлены соответствующим образом. В одном из наших коллективов занимается девочка-колясочница – она все протестировала, сказала – очень удобно, – сообщила директор центра Лариса Мешавкина.

Открытие прошло торжественно, с танцами и песнями, чаем и блинами. Глава Асбеста Наталья Тихонова (на фото справа) поздравила горожан с радостным событием. Сотрудники центра провели для жителей экскурсию по обновленному зданию и дали концерт.