Темы дня

Общество
1 июля 2023, 01:48

В Сухом Логе станет теплее

  Евгений Мануйлов
Фото: Евгений Мануйлов

Фото: Евгений Мануйлов

В городе модернизируют котельную №7, которая отапливает восемь многоквартирных домов и пять ведомственных объектов в микрорайоне станции Кунара.

Как рассказала главный редактор газеты «Знамя победы» Олеся Салтанова, на территории городского округа действует 22 газовые муниципальные котельные, которые обеспечивают теплоснабжение муниципалитета. Большинство этих котельных было построено в советские годы, оборудование в них устарело и уже с трудом удовлетворяло потребности в тепловой нагрузке.

В 2021 году муниципалитет при поддержке области начал поэтапно обновление котельных. Ремонтные работы уже провели в котельных №№1, 5 и 6, в микрорайоне кранового завода, селах Курьи и Рудянском.

В котельной на станции Кунара заменят котлы и вспомогательное оборудование и смонтируют систему автоматизации с возможностью перевода котельной на дистанционное управление (без постоянного присутствия персонала). Стоимость работ составит более 8 млн рублей. Завершить их подрядчик должен до конца текущего года.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.06.2023, 19:13 / Общество
Все выпускники одного из первых медицинских классов Свердловской области решили стать врачами
30.06.2023, 18:58 / Общество
Евгений Куйвашев отменил режим ЧС в лесах
30.06.2023, 17:44 / Общество
Беловежская пуща: фотокорреспондент "Областной газеты" рассказывает о визитной карточке Белоруссии
30.06.2023, 17:21 / Общество
В этом году в Нижнем Тагиле завершится строительство самого экологичного мусоросортировочного комплекса Среднего Урала
30.06.2023, 16:47 / Общество
В Екатеринбурге в Евро-Азиатском неонатальном форуме приняли участие более двух тысяч медиков из разных стран мира