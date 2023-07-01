В Сухом Логе станет теплее

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В городе модернизируют котельную №7, которая отапливает восемь многоквартирных домов и пять ведомственных объектов в микрорайоне станции Кунара.

Как рассказала главный редактор газеты «Знамя победы» Олеся Салтанова, на территории городского округа действует 22 газовые муниципальные котельные, которые обеспечивают теплоснабжение муниципалитета. Большинство этих котельных было построено в советские годы, оборудование в них устарело и уже с трудом удовлетворяло потребности в тепловой нагрузке.

В 2021 году муниципалитет при поддержке области начал поэтапно обновление котельных. Ремонтные работы уже провели в котельных №№1, 5 и 6, в микрорайоне кранового завода, селах Курьи и Рудянском.

В котельной на станции Кунара заменят котлы и вспомогательное оборудование и смонтируют систему автоматизации с возможностью перевода котельной на дистанционное управление (без постоянного присутствия персонала). Стоимость работ составит более 8 млн рублей. Завершить их подрядчик должен до конца текущего года.