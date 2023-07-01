«Урал» испытал «Триумф»

Футболисты «Урала» сумели добиться в Алапаевске главного: подарили болельщикам праздник футбола. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбургский ФК «Урал» продолжает появившуюся несколько лет назад традицию проведения товарищеских матчей в городах региона – против местных любительских клубов. На этот раз «шмели» сыграли в Алапаевске с местной командой «Триумф», которая выступает в чемпионате Свердловской области. Игра прошла на местном стадионе «Центральный» при переаншлаге: деревянные трибуны заполнились еще за 30 минут до стартового свистка, и половина болельщиков наблюдала за игрой, стоя по периметру всего поля.

В 2020 году Министерство спорта Российской Федерации и Российский футбольный союз заключили соглашение со Свердловской областью о развитии футбола. Цели, с которыми был подписан этот документ, напрямую связаны с реализацией федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В рамках реализации соглашения ФК «Урал» начал поездки по городам области. В прошлом году «шмели» играли в Нижнем Тагиле, чуть раньше – в Михайловске, Каменске-­Уральском, Первоуральске...

– В Свердловской области любят футбол, активно болеют за него, – сказал перед матчем в Алапаевске региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт. – На Среднем Урале регулярно играют в футбол более 66 тысяч человек – по числу занимающихся у нас – это спорт номер один.

«Урал», для которого этот матч, конечно же, носил тренировочный характер, тем не менее привез в Алапаевск свой основной состав, включая Илью Помазуна, Андрея Егорычева, Даниэля Мишкича и Алексея Каштанова. Главная звезда «шмелей» Эрик Бикфалви, который тоже приехал, на поле, правда, не вышел, зато раздал автографы всем желающим, а таковых было немало.

Сама игра прошла, как говорят в спорте, в одни ворота, и в этом нет ничего удивительного: все-таки «Урал» – команда Премьер-лиги, а «Триумф» играет всего лишь в чемпионате области, да и там числится в середняках: на момент матча со «шмелями» он занимал в турнирной таблице седьмое место. Итог матча – 13:0 в пользу «Урала». Впрочем, это никого особо не расстроило.

– Мы – областная команда, и мы должны во все наши города небольшие приезжать, чтобы люди видели хороший футбол не только на стадионе в Екатеринбурге, – сказал президент ФК «Урал» Григорий Иванов. – Мы довольны тем, что мы сделали, – создали для людей праздник.