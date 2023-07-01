Евгений Куйвашев вручил ключи от первых домов погорельцам Сосьвы

Фото: скрин видео департамента информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 1 июля в Сосьве вручил ключи от первых домов, построенных для жителей посёлка, лишившихся жилья из-за масштабного природного пожара.

Глава региона, как и обещал сосьвинцам, регулярно приезжает в посёлок, чтобы лично контролировать ход строительства. По поручению губернатора здесь возводятся индивидуальные дома и многоквартирный дом для погорельцев.

Как сообщает департамент информационной политики региона, возведение индивидуальных домов идёт с опережением — досрочно завершено строительство первых трёх домов площадью 54 квадратных метра.

Евгений Куйвашев поздравил сосьвинцев, которые сегодня снова обрели крышу над головой, и пожелал, чтобы жизнь в новом доме для семей погорельцев была по-настоящему счастливой. Отметим, что сосьвинцам, получившим ключи в индивидуальных домах, в перспективе помогут и с благоустройством участков. В частности, по решению главы региона людям выделят плодородный грунт для обустройства территории.

В числе новосёлов — семья сотрудников компании «Россети Урал». Александр и Наталья Канищевы трудятся в Сосьвинском районе. Глава семьи активно участвовал в аварийно-ремонтных работах в посёлке. Специалисты в кратчайшие сроки оперативно восстановили сети: энергетики установили 132 новые опоры линий электропередачи, заменили 3,7 тысячи метров магистрального провода, восстановили трансформаторную подстанцию.

«Мы очень довольны и скоростью строительства — построили очень быстро, за два месяца, это не срок для такого строительства. И дом очень понравился. Мы благодарны и губернатору Евгению Куйвашеву, и строителям, и Александру Вервейну. Всем, кто помогал, кто оказывал поддержку и присылал нам гуманитарную помощь в Сосьву», — поделилась Наталья Канищева.

Всего в Сосьве планируется построить 34 индивидуальных дома из сборных железобетонных домокомплектов. Уже собраны каркасы 27 домов. Строители монтируют внутренние инженерные коммуникации, на восьми домах укладывают кровлю, ведут отделочные и фасадные работы. Как отметил генеральный директор компании-подрядчика «ЛСР Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий, работы на всех площадках планируется завершить к октябрю.

Евгений Куйвашев осмотрел и площадку строительства трёхэтажного дома на 65 квартир, который возводит компания «Жилстройкомплект». В нём также получат жильё сосьвинцы, оставшиеся без крыши над головой в результате пожара. На сегодняшний день получить квартиру в новостройке хотят 54 семьи. Строители монтируют перекрытия первого и второго этажей, приступили к укладке стен третьего этажа.

Помимо нового жилья в Сосьве уральцы, потерявшие крышу над головой, могут выбрать вариант, предполагающий выдачу сертификата, позволяющего приобрести недвижимость в любой точке Свердловской области. По данным администрации Сосьвы, единовременную выплату выбрали 57 семей. Выдано 27 жилищных сертификатов.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу правительству Свердловской области обеспечить людей жильём до наступления холодов. Также в посёлке продолжается расчистка территории, снос остовов сгоревших домов и построек.

Сразу после пожара погорельцам была оказана вся необходимая поддержка — от пунктов временного размещения до медицинского сопровождения и помощи в восстановлении утраченных документов.

По поручению губернатора для детей погорельцев организован летний отдых: два ребёнка получили бесплатные путевки в загородный лагерь, подавляющее же большинство, как просили жители, устроены на все лето в лагеря с дневным пребыванием при школах.