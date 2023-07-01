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Общество
1 июля 2023, 12:50

Гари — 400 лет. Губернатор Евгений Куйвашев посетил туристическую базу "Пристань Гари"

Центр предназначен для активного отдыха на природе, охоты и рыбалки, лодочных прогулок

Туристический центр "Пристань Гари" был построен по поручению Евгения Куйвашева. Фото: Анастасия Заева

Сегодня стартовали праздничные мероприятия по случаю 400-летия поселка Гари. Одним из первых событий стал осмотр построенного в этом году туристического комплекса "Пристань Гари". Инспекцию провели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель губернатора Дмитрий Ионин. 

Фото: Анастасия Заева

Отметим, что новая турбаза стала еще одним подарком гаринцам к 400-летию муниципалитета. Средства в сумме 84 млн рублей на создание современного комплекса для охотников и рыболовов, приезжающих в Гари, были выделены из областного бюджета по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Речь идет об 11 домиках для туристов, девять из них — жилые, еще два — это хозблок и баня-сауна. На турбазе предусмотрена зона отдыха, оборудована небольшая кухня с холодильником, кофе-машиной, посудой. Есть комната для хранения постельного белья и полотенец. Имеются стиральная и сушильная машины. Одновременно турбаза может принять 49 человек.

Фото: Анастасия Заева

Также к комплексу сделали подъездную дорогу от Гарей и охраняемую стоянку для транспорта – машин, снегоходов, моторных лодок. 

Фото: Полина Зиновьева

"На самом деле это уже достаточно популярная точка. И эксплуатация этого места будет расти. Хорошая точка притяжения. Якорь для местных жителей. Конечно, противопожарный режим внес коррективы, но сейчас туристические группы сюда уже ездят. В планах обустроить здесь детскую площадку, место семейного отдыха", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. База начала принимать туристов в конце апреля этого года. 

Напомним, "Областная газета" на протяжении нескольких месяцев вела проект "Гари — 400 лет!".

Сюжет

Гари - 400 лет!
В 2023 году поселок Гари отмечает 400 лет со дня основания! Рабочий поселок Гари был образован в 1623 году. Он расположен на северо-востоке Свердловской области, на правом берегу реки Сосьвы.

Областная газета Свердловской области

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