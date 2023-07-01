Гари — 400 лет. В Гаринском краеведческом музее представили новые экспозиции, созданные с помощью оборудования, приобретенного по нацпроекту "Культура"

Гаринский краеведческий музей в этом году тоже отмечает юбилей — 10 лет. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в поселке Гари большой праздник — 400-летие муниципалитета. Одним из подарков к столь солидной дате стала закупка нового оборудования на сумму 2,5 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта "Культура". Оценили обновленные музейные экспозиции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр культуры региона Светлана Учайкина.

Гаринский краеведческий музей в этом году тоже отмечает юбилей — 10 лет. На полученные средства учреждение закупило новые витрины, выставочные стенды, стеллажи для размещения и хранения экспонатов, а также мультимедийный сенсорный стол. Кроме того, к концу июля будет создана виртуальная экспозиция, увидеть которую смогут все желающие из любой точки мира. На это из областного бюджета музей получил еще 500 тысяч рублей.

Но и на этом перемены для учреждения не заканчиваются. В будущем планируется, что музей переедет в новый современный культурно-досуговый центр, камень на месте строительства которого был заложен сегодня в рамках юбилейных мероприятий.

"Мы, конечно, с большим воодушевлением ждем переезд в новый культурно-досуговый центр. Там у нас появится возможность разместить всю нашу коллекцию. Уже заказаны стеллажи — все предметы наконец-то будут находиться на своем месте. Более того, у нас даже появится возможность собрать скелет мамонта в полный рост. Мы над этим серьезно думали. Дело в том, что в нескольких музеях уже собраны такие фигуры на основе находок с Гаринской палеонтологической стоянки. Вот и мы мечтаем о своем мамонте", — рассказала "Областной газете" заведующая Гаринским краеведческим музеем Жанна Сабурова.

Напомним, в Гаринском городском округе насчитывается более тысячи археологических памятников. Самый известный — палеолитическая стоянка "Кладбище мамонтов", обнаруженная на правом берегу реки Сосьвы, в самом центре Гарей.

В краеведческом музее собрано более 600 уникальных археологических находок, в том числе кости древних животных и каменные орудия труда.

Отметим, "Областная газета" на протяжении нескольких месяцев вела проект "Гари — 400 лет!".