Гари — 400 лет. Евгений Куйвашев принял участие в закладке камня на месте будущего Культурно-досугового центра в Гарях

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в рамках празднования 400-летия поселка Гари состоялась торжественная церемония закладки камня на месте будущего строительства Культурно-досугового центра Гаринского городского округа. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в мероприятии принял участие глава Гаринского городского округа Сергей Величко. Стоимость объекта — 700 млн рублей.

"Поздравляю Гари с юбилеем! Мы видим, что сегодня уже сделано. Шаг за шагом мы обязательно сделаем поселок еще более комфортным для проживания. Этот камень — первый шаг к улучшению, совершенствованию работы в сфере культуры и не только. Культурно-досуговый центр станет новым шагом к развитию поселка", — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Полина Зиновьева

Строительство нового культурного объекта должно начаться в следующем году. В центре будут проходить культурно-массовые мероприятия, выступать творческие коллективы. Сюда же переедут поселковая библиотека и Гаринский краеведческий музей вместе с новым оборудованием, на которое по нацпроекту "Культура" было выделено 2,5 млн рублей. Для экспонатов музея планируется предусмотреть большой зал, а также хранилище с необходимым температурным режимом и системой вентиляции.

"В новом культурном центре предполагается размещение краеведческого музея, также туда будет перевезена взрослая и детская библиотека и местный дом культуры. Проект нового центра уже прошел все согласования, определен подрядчик, — рассказывает "Облгазете" министр культуры региона Светлана Учайкина. — Естественно, с учетом появления большого культурного центра нужны будут дополнительные ставки, поскольку новые площади — это новые возможности для привлечения людей. Мы этим вопросом уже занимаемся".

Как отмечает глава Гаринского городского округа Сергей Величко, появление нового центра разом снимет сразу несколько проблем территории.

Фото: Полина Зиновьева

"На данный момент большая часть нашей культуры ютится на первом этаже административного здания. У нас тут и кинозал есть. Но знаете, когда люди приходят, например, на концерт зимой, у нас здесь даже раздеться негде. В шубе, валенках — это не уровень культуры сегодняшнего дня. Более того, очень не хватает помещений для кружков — их у нас очень много. У краеведческого музея половина экспонатов лежит в запасниках, чуть ли не в подвалах. Сначала хотели строить к нему пристрой. Но музей находится на берегу реки, и она каждый год подмывает берег. Еще лет через 15-20 река дойдет до этого здания. Поэтому перспективы его ремонтировать нет. Надо строить новое. Получается, дом культуры нужен, музей нужен, библиотека семейного чтения тоже. Для нас строительство нового культурно-досугового центра — не столько амбициозный проект, сколько необходимость", — говорит "Облгазете" Сергей Величко.

Уже известно, что это будет двухэтажное здание площадью 2 тысячи квадратных метров. Планируется, что до конца нынешнего года в Гари начнут завозить стройматериалы, а сдан в эксплуатацию объект будет до 2025 года.

Напомним, "Областная газета" на протяжении нескольких месяцев вела проект "Гари — 400 лет!".