Гари — 400 лет. Евгений Куйвашев принял участие в закладке камня на месте будущего Культурно-досугового центра в Гарях

Сегодня в рамках празднования 400-летия поселка Гари состоялась торжественная церемония закладки камня на месте будущего строительства Культурно-досугового центра Гаринского городского округа. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в мероприятии принял участие глава Гаринского городского округа Сергей Величко. Стоимость объекта — 700 млн рублей.
"Поздравляю Гари с юбилеем! Мы видим, что сегодня уже сделано. Шаг за шагом мы обязательно сделаем поселок еще более комфортным для проживания. Этот камень — первый шаг к улучшению, совершенствованию работы в сфере культуры и не только. Культурно-досуговый центр станет новым шагом к развитию поселка", — сказал Евгений Куйвашев.
Строительство нового культурного объекта должно начаться в следующем году. В центре будут проходить культурно-массовые мероприятия, выступать творческие коллективы. Сюда же переедут поселковая библиотека и Гаринский краеведческий музей вместе с новым оборудованием, на которое по нацпроекту "Культура" было выделено 2,5 млн рублей. Для экспонатов музея планируется предусмотреть большой зал, а также хранилище с необходимым температурным режимом и системой вентиляции.
"В новом культурном центре предполагается размещение краеведческого музея, также туда будет перевезена взрослая и детская библиотека и местный дом культуры. Проект нового центра уже прошел все согласования, определен подрядчик, — рассказывает "Облгазете" министр культуры региона Светлана Учайкина. — Естественно, с учетом появления большого культурного центра нужны будут дополнительные ставки, поскольку новые площади — это новые возможности для привлечения людей. Мы этим вопросом уже занимаемся".
Как отмечает глава Гаринского городского округа Сергей Величко, появление нового центра разом снимет сразу несколько проблем территории.
"На данный момент большая часть нашей культуры ютится на первом этаже административного здания. У нас тут и кинозал есть. Но знаете, когда люди приходят, например, на концерт зимой, у нас здесь даже раздеться негде. В шубе, валенках — это не уровень культуры сегодняшнего дня. Более того, очень не хватает помещений для кружков — их у нас очень много. У краеведческого музея половина экспонатов лежит в запасниках, чуть ли не в подвалах. Сначала хотели строить к нему пристрой. Но музей находится на берегу реки, и она каждый год подмывает берег. Еще лет через 15-20 река дойдет до этого здания. Поэтому перспективы его ремонтировать нет. Надо строить новое. Получается, дом культуры нужен, музей нужен, библиотека семейного чтения тоже. Для нас строительство нового культурно-досугового центра — не столько амбициозный проект, сколько необходимость", — говорит "Облгазете" Сергей Величко.
Уже известно, что это будет двухэтажное здание площадью 2 тысячи квадратных метров. Планируется, что до конца нынешнего года в Гари начнут завозить стройматериалы, а сдан в эксплуатацию объект будет до 2025 года.
Напомним, "Областная газета" на протяжении нескольких месяцев вела проект "Гари — 400 лет!".
Сюжет
Гари - 400 лет!
В 2023 году поселок Гари отмечает 400 лет со дня основания! Рабочий поселок Гари был образован в 1623 году. Он расположен на северо-востоке Свердловской области, на правом берегу реки Сосьвы.