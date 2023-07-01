Гари — 400 лет. Народные гуляния по случаю юбилея

Губернатор поздравил гостей праздника с юбилеем поселка. Фото: Павел Ворожцов

После официальных мероприятий, посвященных 400-летию поселка Гари, начался большой праздничный концерт, в котором принимают участие лучшие коллективы региона.

Жителей и гостей поселка Гари поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"За четыре столетия очень многое в Гарях изменилось, но главное осталось прежним: здесь живут трудолюбивые, по-настоящему преданные родной земле люди. Волевые и ответственные. Отзывчивые и гостеприимные. Гари — один из самых старинных и живописных поселков нашей области. Место силы для многих уральцев. И для меня, конечно же, тоже. Поэтому мы постарались сделать юбилей не просто большим и ярким праздником, но и позаботиться о возможностях для развития территории. По сути, мы запустили масштабную программу преобразования поселка. На ее финансирование предусмотрено более 1,5 миллиардов рублей. От всей души поздравляю гаринцев с юбилеем!" — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

После обращения главы региона перед гаринцами и гостями поселка выступили оркестр "Уралбэнд", артисты Свердловского театра музыкальной комедии, Уральского театра эстрады, в составе коллектива которого в Гари приехал полуфиналист 11 сезона шоу "Голос" Николай Щерба.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Помимо концертной программы на стадионе в центре Гарей проходит большая ярмарка, где можно приобрести местные продукты и сувениры.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, "Областная газета" на протяжении нескольких месяцев вела проект "Гари — 400 лет!".