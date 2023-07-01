Гари — 400 лет. Народные гуляния по случаю юбилея

После официальных мероприятий, посвященных 400-летию поселка Гари, начался большой праздничный концерт, в котором принимают участие лучшие коллективы региона.
Жителей и гостей поселка Гари поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"За четыре столетия очень многое в Гарях изменилось, но главное осталось прежним: здесь живут трудолюбивые, по-настоящему преданные родной земле люди. Волевые и ответственные. Отзывчивые и гостеприимные. Гари — один из самых старинных и живописных поселков нашей области. Место силы для многих уральцев. И для меня, конечно же, тоже. Поэтому мы постарались сделать юбилей не просто большим и ярким праздником, но и позаботиться о возможностях для развития территории. По сути, мы запустили масштабную программу преобразования поселка. На ее финансирование предусмотрено более 1,5 миллиардов рублей. От всей души поздравляю гаринцев с юбилеем!" — сказал Евгений Куйвашев.
После обращения главы региона перед гаринцами и гостями поселка выступили оркестр "Уралбэнд", артисты Свердловского театра музыкальной комедии, Уральского театра эстрады, в составе коллектива которого в Гари приехал полуфиналист 11 сезона шоу "Голос" Николай Щерба.
Помимо концертной программы на стадионе в центре Гарей проходит большая ярмарка, где можно приобрести местные продукты и сувениры.
Напомним, "Областная газета" на протяжении нескольких месяцев вела проект "Гари — 400 лет!".
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Гари - 400 лет!
В 2023 году поселок Гари отмечает 400 лет со дня основания! Рабочий поселок Гари был образован в 1623 году. Он расположен на северо-востоке Свердловской области, на правом берегу реки Сосьвы.