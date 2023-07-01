Гари — 400 лет. Евгений Куйвашев проверил результаты комплексной модернизации инфраструктуры поселка

На ремонт в Гаринской амбулатории было направлено свыше 22 миллионов рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня в поселке Гари большой праздник — 400-летие муниципалитета. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил результаты улучшения и развития инфраструктуры поселка.

В ходе визита губернатор обсудил итоги модернизации Гаринской амбулатории с руководством и сотрудниками медучреждения. В рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения к юбилею поселка в здании был проведен капитальный ремонт.

На общий ремонт, замену проводки, новую вентиляционная систему, пожарную сигнализацию, а также на создание комфортных условий для маломобильных людей и новую аппаратуру было направлено свыше 22 миллионов рублей. В амбулатории появились новый рентген-аппарат, мобильный аппарат УЗИ, стоматологическая установка.

Видео: департамент информационной политики Свердловской области

Также развивается сфера образования поселка. Учебному заведению городского округа, где можно получить дополнительное образование, — Дому детского творчества — присвоен статус базовой площадки Дворца молодежи по начальному техническому творчеству и профориентации.

В здании был проведен ремонт, приобретены мебель и новое оборудование. Появилась лаборатория по 3D-моделированию и прототипированию, укомплектованная 3D-принтером и 3D-ручками, ноутбуками, графическими планшетами и лазерным станком. Занятия теперь могут проходить и в виртуальной реальности благодаря новым VR-шлемам.

Отметим, "Областная газета" на протяжении нескольких месяцев вела проект "Гари — 400 лет!".