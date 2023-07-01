На Среднем Урале ожидаются ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду

1–2 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом предупреждает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.
Свердловчанам рекомендовано избегать шатких и слабо укрепленных конструкций, прекратить все виды строительных работ, соблюдать безопасное расстояние до легких построек, линий электропередачи и деревьев.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефонам 101 и 112.