На Среднем Урале ожидаются ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду

За помощью при возникновении происшествий уральцев просят обращаться по телефонам 101 и 112. Фото: Полина Зиновьева

1–2 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом предупреждает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

Свердловчанам рекомендовано избегать шатких и слабо укрепленных конструкций, прекратить все виды строительных работ, соблюдать безопасное расстояние до легких построек, линий электропередачи и деревьев.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефонам 101 и 112.