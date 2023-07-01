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1 июля 2023, 17:15

На Среднем Урале ожидаются ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду

дождь

За помощью при возникновении происшествий уральцев просят обращаться по телефонам 101 и 112. Фото: Полина Зиновьева

1–2 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом предупреждает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

Свердловчанам рекомендовано избегать шатких и слабо укрепленных конструкций, прекратить все виды строительных работ, соблюдать безопасное расстояние до легких построек, линий электропередачи и деревьев.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефонам 101 и 112.

Областная газета Свердловской области

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