Гари — 400 лет. «Такого у нас никогда не было»: фоторепортаж с юбилея одного из самых старинных поселков Свердловской области

Праздничный концерт на юбилее Гарей. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня Гари празднуют очень солидный юбилей, поселку исполнилось 400 лет. По этому случаю на север приехало практически все правительство Свердловской области. Лично поздравил гаринцев глава региона Евгений Куйвашев, который также посетил ключевые объекты муниципалитета. Обо всем этом — в фоторепортаже «ОГ».

Начался праздничный день с осмотра первыми лицами туристической базы «Пристань Гари». Этот комплекс — один из подарков гаринцам к юбилею. На создание современной турбазы для охотников и рыболовов, приезжающих в Гари, из областного бюджета по поручению губернатора Евгения Куйвашева было выделено более 90 млн рублей.

Речь идет об 11 домиках для туристов, девять из них — жилые, еще два — это хозблок и баня-сауна. Одновременно турбаза может принять 49 человек. Также к комплексу сделали подъездную дорогу от Гарей и охраняемую стоянку для транспорта. Сейчас еще продолжается благоустройство территории возле базы, а туристы отдыхают в комплексе уже с конца апреля.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

«На самом деле это уже достаточно популярная точка. И эксплуатация этого места будет расти. Хорошая точка притяжения. Якорь для местных жителей. Конечно, противопожарный режим внес коррективы, но сейчас туристические группы сюда уже ездят. В планах обустроить здесь детскую площадку, место семейного отдыха», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Также губернатор Евгений Куйвашев посетил больницу, школу и Дом детского творчества Гарей. Затем он побывал в Гаринском краеведческом музее, которому в этом году на новое оборудование в рамках нацпроекта «Культура» было выделено 2,5 млн рублей. Еще 500 тысяч рублей из областного бюджета учреждение получило на создание виртуальной экспозиции, которая будет представлена уже 31 июля.

Но и на этом перемены для учреждения не заканчиваются. В будущем планируется, что музей переедет в новый современный культурно-досуговый центр.

Гаринский краеведческий музей. Фото: Полина Зиновьева

Жанна Сабурова, заведующая Гаринским краеведческим музеем. Фото: Полина Зиновьева

Возле музея появился новый арт-объект "Мамонтенок Гарик". Фото: Полина Зиновьева

«Мы с большим воодушевлением ждем переезд в новый культурно-досуговый центр. Там у нас появится возможность разместить всю нашу коллекцию. Уже заказаны стеллажи — все предметы наконец-то будут находиться на своем месте. Более того, у нас даже появится возможность собрать скелет мамонта в полный рост. Мы над этим серьезно думали. Дело в том, что в нескольких музеях уже собраны такие фигуры на основе находок с Гаринской палеонтологической стоянки. Вот и мы мечтаем о своем мамонте», — рассказала «Областной газете» заведующая Гаринским краеведческим музеем Жанна Сабурова.

В рамках празднования 400-летия поселка Гари также состоялась торжественная церемония закладки камня на месте будущего строительства Культурно-досугового центра Гаринского городского округа. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в мероприятии принял участие глава Гаринского городского округа Сергей Величко. Стоимость объекта — 700 млн рублей.

«Поздравляю Гари с юбилеем! Мы видим, что сегодня уже сделано. Шаг за шагом мы обязательно сделаем поселок еще более комфортным для проживания. Этот камень — первый шаг к улучшению, совершенствованию работы в сфере культуры и не только. Культурно-досуговый центр станет новым шагом к развитию поселка», — сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев и Сергей Величко на церемонии закладки камня на месте будущего строительства Культурно-досугового центра. Фото: Полина Зиновьева

«Без сомнения, ничего подобного с нашим поселком никогда еще не происходило. Столько перемен! Однако ведь и 400 лет бывает один раз. Конечно, в последнее время хлопот много. Но радует, что на первый план вышла не развлекательная программа юбилея, хотя это и очень приятно для наших жителей, а проекты, которые мы воплощали в жизнь в этом году и продолжим в будущем. Это была цель лично губернатора Евгения Куйвашева и правительства области — чтобы юбилей стал возможностью для качественного подъема, новой ступенью развития нашего округа. Теперь важно, чтобы те средства и силы, которые в нас вложены, и дальше работали на развитие муниципалитета», — рассказал «ОГ» глава Гаринского городского округа Сергей Величко.

После официальных мероприятий, посвященных 400-летию поселка Гари, начался большой праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие коллективы региона — оркестр «Уралбэнд», артисты Свердловского театра музыкальной комедии, Уральского театра эстрады, в составе коллектива которого в Гари приехал полуфиналист 11 сезона шоу «Голос» Николай Щерба.

Фото: Павел Ворожцов

Выступление Николая Щербы. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Полина Зиновьева

Любовь Виноградова родом из Верхотурья, но вышла замуж за гаринского молодого человека и уже 33 года живет в этом поселке.

«Приехала в свое время за мужем и никуда отсюда не уеду! К юбилею я подготовилась — придумала сувенир с изображением мамонтенка. Больше вы такого на ярмарке ни у кого не увидите. Сделаны они из джута, почти все раскупили — осталось всего пять штук, успевайте, берите! — говорит Любовь Виноградова. — А что касается изменений нашего поселка... Конечно, мы очень рады и надеемся, что юбилеем эти преобразования не закончатся. Больше всего люди хотели дороги — это самая большая наша проблема. Остальное у нас все есть: грибы, ягоды, живность, рыба. А природа — вообще обалдеть!»

Любовь Виноградова со своими сувенирами. Фото: Павел Ворожцов

Александра Сумина на ярмарке продает свои изделия и сувениры, который создал ее папа Олег Сумин. Если вы побываете в краеведческом музее или на турбазе «Пристань Гари», тоже увидите его работы из бересты.

«В этих берестяных изделиях можно хранить крупы, травы, мед. Материал бережно собирается, выжигается. Папа живет в Гарях, а я теперь живу в Екатеринбурге — там училась, осталась работать. Сюда привезла, кстати, и свои изделия из натуральной и экокожи, — рассказывает Александра. — На самом деле я еще не все в поселке успела увидеть, мне говорили, что тут много изменений. Обязательно все посмотрю, сфотографирую! А по поводу такого масштабного праздника — если честно, мы все не ожидали, получилось действительно здорово».