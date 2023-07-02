Свердловские врачи спасли пенсионера с тяжелой формой клещевого энцефалита

С начала нынешнего сезона активности клещей с подозрением на клещевые инфекции в "Новую больницу" обратилось 450 пациентов. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Медики екатеринбургской "Новой больницы" спасли 65-летнего мужчину — первого в этом сезоне пациента с подтвержденным вирусным клещевым энцефалитом. У пенсионера не было прививки от опасной инфекции, поэтому заболевание проходило в тяжелой форме — с поражением головного мозга. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Состояние пациента потребовало перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии. Благодаря усилиям медиков спустя месяц житель Екатеринбурга может самостоятельно передвигаться и уже проходит реабилитационное лечение.

Мужчина пострадал от укуса клеща 6 мая в микрорайоне Широкая Речка. Он в тот же день обратился в травмпункт, где удалили насекомое и ввели пострадавшему противоклещевой иммуноглобулин. В отправленном на исследование членистоногом обнаружили вирус клещевого энцефалита.

Через 17 дней инкубационного периода у пациента появились лихорадка, астения, боли в мышцах. Он обратился в Центр лечения клещевых инфекций "Новой больницы" 26 мая и был госпитализирован.

Течение заболевания сопровождалось головной болью, рвотой, повышением температуры тела до 39 градусов, появлением симптомов поражения вирусом клеток головного и спинного мозга: нарушением координации, снижением силы мышц в руках и шее, потерей мышечной массы, зрительными нарушениями. Десять дней пациент провел в отделении реанимации и интенсивной терапии, всего же борьба за его жизнь и здоровье длилась около месяца.

Благодаря усилиям врачей мужчина смог встать на ноги и уже самостоятельно передвигается в пределах отделения медицинской реабилитации "Новой больницы", куда его перевели для восстановительного лечения. Теперь вместе с реабилитологами и инструкторами лечебной физкультуры ему предстоит работа по восстановлению нарушенных функций и бытовых навыков.

Как и все жители Екатеринбурга, перенесшие тяжелые формы клещевого энцефалита, после выписки из стационара свердловчанин будет пожизненно наблюдаться в Центре лечения клещевых инфекций "Новой больницы". Врачи-неврологи регулярно приглашают таких пациентов на осмотр, при необходимости госпитализируют в дневной или круглосуточный стационар для восстановительного лечения и предотвращения перехода заболевания в хроническую форму.

"Сегодня на диспансерном учете в "Новой больнице" состоит около 300 жителей Екатеринбурга, перенесших в разные годы вирусный клещевой энцефалит. Как правило, это люди непривитые. Вакцинация является надежным защитником, благодаря прививке у человека вырабатывается иммунитет, способный уберечь от инвалидности и спасти жизнь", — рассказала руководитель Центра клещевых инфекций, заведующая первым неврологическим отделением "Новой больницы", кандидат медицинских наук Марина Топоркова.

С начала нынешнего сезона активности клещей к настоящему моменту с подозрением на клещевые инфекции в "Новую больницу" обратились 450 пациентов, 123 были госпитализированы, клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 12 человек.

Отметим, что в Свердловской области до 6 июля продолжает действовать особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на посещение лесов, за исключением посещения особо охраняемых природных территорий организованными группами исключительно по оборудованным маршрутам. В таком режиме работают, в частности, природные парки "Оленьи ручьи", "Река Чусовая", "Бажовские места", заказник "Режевской". Уральцы также могут посещать лесные парки Екатеринбурга. Медики напоминают, что при выходе в лесной массив необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты от клещей, использовать отпугивающие насекомых средства (репелленты), проводить осмотры верхней одежды и открытых участков тела.

Ранее "Областная газета" писала, что в 2023 году активность клещей в Свердловской области снизилась в 2 раза по сравнению с прошлым.