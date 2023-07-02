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Общество
2 июля 2023, 15:12

Первая российская передвижная мини-кофейня появилась в Заречном

  Андрей Осенков
В мини-кофейне есть все необходимое: электричество, мини-холодильники, слив и канализация

Кофе владелец готовит в турке на песке. Фото: telegram-канал "Свердловская область"

Первая в России передвижная мини-кофейня начала свою работу в Заречном. Василий Галихин в течение полугода работал над транспортным средством: подбирал более надежные и экономичные материалы и детали. О появлении необычного велокафе сообщает telegram-канал "Свердловская область".

"Дело в том, что на российском юге нечто подобное уже есть. Но все южные велокафе стационарные: хозяева приезжают в какой-нибудь парк или на набережную, договариваются, подключаются к электричеству, к воде и торгуют весь день на одном месте. Я взял такое велокафе за основу и сделал его мобильным", — рассказал Василий Галихин.

Кофе владелец готовит по-восточному. Мелко молотое зерно заваривается в турке, поэтому от велокафе расходится аромат свежесваренного кофе. В мини-кофейне есть все необходимое: электричество, мини-холодильники, слив и канализация. При желании можно даже подзарядить смартфон через розетку.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге пройдет конкурс на лучший дизайн летнего кафе.

Областная газета Свердловской области

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