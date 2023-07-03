Евгений Куйвашев поздравил уральцев со страниц "Областной газеты" с Днем ГИБДД МВД РФ

Евгений Куйвашев поблагодарил сотрудников и ветеранов ГИБДД за добросовестную службу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ с профессиональным праздником.

"Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Снижение аварийности на дорогах Свердловской области, повышение водительской дисциплины и культуры вождения — главные задачи, которые вы решаете профессионально и эффективно.

Обеспечение безопасности на уральских дорогах является одним из приоритетов в деятельности правительства Свердловской области. Достижению этой цели способствует реализация проекта "Безопасные качественные дороги". В рамках проекта строятся и ремонтируются дороги, создаются новые пешеходные переходы, устанавливаются светофоры, расширяется сеть комплексов фотовидеофиксации. Эта работа ведется совместно с управлением ГИБДД МВД России по Свердловской области. Сотрудники управления большое внимание уделяют профилактической деятельности, обучению детей правилам дорожного движения, проведению акций и рейдов по контролю за соблюдением ПДД пешеходами и водителями.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Благодарю вас за добросовестную службу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо России и Свердловской области".

Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев.