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3 июля 2023, 09:03

Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с Днем ГИБДД МВД РФ

Владимир Якушев

Владимир Якушев поблагодарил работников и ветеранов Госавтоинспекции за выбор непростой, но нужной профессии. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей регионов УрФО с Днем ГИБДД МВД РФ.

"Уважаемые работники и ветераны Госавтоинспекции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба требует терпения, выдержки и профессионализма. Вы стоите на страже безопасности водителей и пешеходов. Следите за порядком на дорогах. Помогаете тем, кто во время движения попал в беду или в сложную ситуацию.

Сотрудники Госавтоинспекции регионов Уральского федерального округа ориентируются на самые высокие профессиональные стандарты. Проявляют в работе лучшие моральные качества.

Значительное количество сил и времени вы вкладываете в профилактику нарушений и этим самым спасаете множество жизней. Осваиваете и внедряете современные системы контроля и организации дорожного движения. Прислушиваетесь к мнению автомобилистов и пешеходов. Постоянно совершенствуете свою работу. В ваших рядах много молодых сотрудников, специалистов, которые искренне стремятся работать на благо других людей.

Благодарю вас за выбор такой непростой, но нужной профессии!

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного счастья".

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Областная газета Свердловской области

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