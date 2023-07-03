Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа с Днем ГИБДД МВД РФ

Владимир Якушев поблагодарил работников и ветеранов Госавтоинспекции за выбор непростой, но нужной профессии. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей регионов УрФО с Днем ГИБДД МВД РФ.

"Уважаемые работники и ветераны Госавтоинспекции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба требует терпения, выдержки и профессионализма. Вы стоите на страже безопасности водителей и пешеходов. Следите за порядком на дорогах. Помогаете тем, кто во время движения попал в беду или в сложную ситуацию.

Сотрудники Госавтоинспекции регионов Уральского федерального округа ориентируются на самые высокие профессиональные стандарты. Проявляют в работе лучшие моральные качества.

Значительное количество сил и времени вы вкладываете в профилактику нарушений и этим самым спасаете множество жизней. Осваиваете и внедряете современные системы контроля и организации дорожного движения. Прислушиваетесь к мнению автомобилистов и пешеходов. Постоянно совершенствуете свою работу. В ваших рядах много молодых сотрудников, специалистов, которые искренне стремятся работать на благо других людей.

Благодарю вас за выбор такой непростой, но нужной профессии!

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного счастья".

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.