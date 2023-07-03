Глава свердловской полиции Александр Мешков посетил Сосьвинский и Гаринский ОВД

Александр Мешков прибыл на север Свердловской области в составе делегации губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Валерий Горелых

Сосьвинский и Гаринский ОВД с рабочим визитом посетил глава ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Об этом сообщает руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Александр Мешков прибыл на север Свердловской области в составе делегации губернатора Евгения Куйвашева. Основной задачей поездки была проверка хода строительства домов для людей, пострадавших в результате крупного природного пожара весной этого года.

Начальника свердловской полиции сопровождали первые лица территориального ОВД: полковник Олег Якимов, майоры Виктор Сысоев и Сергей Бурдов.

"Александр Мешков и Евгений Куйвашев посмотрели, в каких условиях несет службу личный состав, посетили оба здания отделений полиции, в том числе подразделение по оказанию населению государственных услуг по линии МВД, а также дежурной части. По итогам инспектирования губернатор поручил районным органам власти проработать вопрос об улучшении условий работы сотрудников органов внутренних дел и выделить более современные служебные помещения", — рассказал Валерий Горелых.

Приезд официальной делегации совпал с 400-летием поселка Гари. Здесь полным ходом идет строительство, реализуются различные программы, в том числе для молодежи.

"А это занятость и трудоустройство людей, соответственно, профилактика преступлений и правонарушений", — уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По окончании рабочего визита Александр Мешков дал ряд указаний тыловой службе главка об оказании помощи Сосьвинскому и Гаринскому ОВД.

Фото: Валерий Горелых

Ранее "Областная газета" писала, что генерал-лейтенант Александр Мешков вернулся в Екатеринбург из служебной командировки на Северный Кавказ.

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