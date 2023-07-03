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Общество
3 июля 2023, 14:09

Почта России напомнила свердловчанам механизм получения посылок во время отпуска

Почта, посылка

Почта России рекомендует установить мобильное приложение, чтобы пользователи могли оперативно узнавать о поступлении посылок и писем. Фото: Павел Ворожцов

В сезон отпусков жители Свердловской области часто спрашивают, как получить посылки и письма, находясь вдали от дома и своего почтового отделения. Почта России напомнила об основных способах получения.

Первый способ — оформить доверенность на получение почтовых отправлений. Сделать это можно онлайн и бесплатно. Для этого понадобится номер телефона доверенного лица, также он должен иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем личном кабинете мобильного приложения Почты России. После успешного оформления человек сможет получать посылки и письма за клиента. Об этом сообщает пресс-служба макрорегиона Урал АО "Почта России".

Также можно продлить срок хранения отправления на почте. Для этого необходимо заранее написать заявление в почтовом отделении, тогда письма и посылки клиента будут храниться два месяца.

Еще один вариант — оформить отправку посылки в ближайшее к месту проведения отпуска почтовое отделение. Для этого необходимо написать заявление на почте и указать новый адрес, куда надо пересылать все отправления. 

Любой человек, которому клиент сообщит код из SMS-сообщения, может забрать посылку из почтомата. Информация поступит на телефон получателя сразу, как только курьер поместит посылку в ячейку.

Для получения корреспонденции от госорганов и организаций можно подключить сервис электронных заказных писем. Для этого необходимо дать свое согласие на сайте Госуслуг или на сайте Почты России. Электронные заказные письма имеют такую же юридическую значимость, как и их бумажные версии. Подключение бесплатное.

Почта России рекомендует установить мобильное приложение, чтобы пользователи могли оперативно узнавать о поступлении посылок и писем. Оно также поможет уточнить сроки хранения отправлений, адрес и график работы ближайшего почтового отделения, выбрать удобное для посещения время или заказать доставку посылки на дом. 

Ранее "Областная газета" писала, что в Нижнем Тагиле откроется новое отделение Почты России по доставке пенсий.

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Областная газета Свердловской области

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