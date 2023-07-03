22 июля из-за соревнований в Екатеринбурге перекроют часть улиц

Будет запрещено парковать машины на площади 1905 года с 00:00 до 23:00 22 июля 2023 года. Фото: iron-star.com

IRONSTAR 113 EKATERINBURG 2023 пройдет 22 июля 2023 года. Для проведения соревнований движение по ряду улиц Екатеринбурга будет перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам:

по улице Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта,

по улице Дзержинского от стадиона Автономной некоммерческой организации "Екатеринбургский спортивный комплекс "Динамо" до пересечения с улицей Царской,

по улице Толмачева от проспекта Ленина до улицы Царской,

по улице Царской от улицы Толмачева до улицы Дзержинского,

по проспекту Ленина от дома № 43 до улицы Репина,

по улице Татищева от улицы Репина до улицы Пирогова,

по улице Пирогова от улицы Татищева до улицы Крауля,

по улице Крауля от дома № 2 до дома № 6,

по улице Мельникова от улицы Крауля до улицы Репина,

по улице Репина от дома № 15 до улицы Металлургов,

по улице Металлургов от дома № 4а до Новомосковского тракта.

Также 22 июля будет запрещена парковка машин на площади 1905 года с 00:00 до 23:00.

Помимо этого, на перекрытых улицах с 8:00 до 14:00 будет запрещена продажа алкоголя.

Ранее "Областная газета" писала, какие спортивные мероприятия стоит ожидать на этой неделе.