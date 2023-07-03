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Общество
3 июля 2023, 16:38

22 июля из-за соревнований в Екатеринбурге перекроют часть улиц

  Андрей Осенков
Соревнования IRONSTAR 113 EKATERINBURG 2023 пройдут 22 июля 2023 года

Будет запрещено парковать машины на площади 1905 года с 00:00 до 23:00 22 июля 2023 года. Фото: iron-star.com

IRONSTAR 113 EKATERINBURG 2023 пройдет 22 июля 2023 года. Для проведения соревнований движение по ряду улиц Екатеринбурга будет перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам:

  • по улице Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта,
  • по улице Дзержинского от стадиона Автономной некоммерческой организации "Екатеринбургский спортивный комплекс "Динамо" до пересечения с улицей Царской,
  • по улице Толмачева от проспекта Ленина до улицы Царской,
  • по улице Царской от улицы Толмачева до улицы Дзержинского,
  • по проспекту Ленина от дома № 43 до улицы Репина,
  • по улице Татищева от улицы Репина до улицы Пирогова,
  • по улице Пирогова от улицы Татищева до улицы Крауля,
  • по улице Крауля от дома № 2 до дома № 6,
  • по улице Мельникова от улицы Крауля до улицы Репина,
  • по улице Репина от дома № 15 до улицы Металлургов,
  • по улице Металлургов от дома № 4а до Новомосковского тракта.

Также 22 июля будет запрещена парковка машин на площади 1905 года с 00:00 до 23:00.

Помимо этого, на перекрытых улицах с 8:00 до 14:00 будет запрещена продажа алкоголя.

Ранее "Областная газета" писала, какие спортивные мероприятия стоит ожидать на этой неделе.

Областная газета Свердловской области

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22 июля из-за соревнований в Екатеринбурге перекроют часть улиц