22 июля из-за соревнований в Екатеринбурге перекроют часть улиц

IRONSTAR 113 EKATERINBURG 2023 пройдет 22 июля 2023 года. Для проведения соревнований движение по ряду улиц Екатеринбурга будет перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам:
- по улице Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта,
- по улице Дзержинского от стадиона Автономной некоммерческой организации "Екатеринбургский спортивный комплекс "Динамо" до пересечения с улицей Царской,
- по улице Толмачева от проспекта Ленина до улицы Царской,
- по улице Царской от улицы Толмачева до улицы Дзержинского,
- по проспекту Ленина от дома № 43 до улицы Репина,
- по улице Татищева от улицы Репина до улицы Пирогова,
- по улице Пирогова от улицы Татищева до улицы Крауля,
- по улице Крауля от дома № 2 до дома № 6,
- по улице Мельникова от улицы Крауля до улицы Репина,
- по улице Репина от дома № 15 до улицы Металлургов,
- по улице Металлургов от дома № 4а до Новомосковского тракта.
Также 22 июля будет запрещена парковка машин на площади 1905 года с 00:00 до 23:00.
Помимо этого, на перекрытых улицах с 8:00 до 14:00 будет запрещена продажа алкоголя.
Ранее "Областная газета" писала, какие спортивные мероприятия стоит ожидать на этой неделе.