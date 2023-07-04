В новом доме и пироги вкуснее

Семья Канищевых (справа за столом вместе с Евгением Куйвашевым) пригласила губернатора, а также застройщиков и руководство поселка в новый дом на первое чаепитие. Фото: Телеграм­­­-Канал «Не для протокола»

Губернатор Евгений Куйвашев 1 июля в Сосьве вручил ключи от первых трех домов, построенных для жителей поселка, оставшихся без крова из- за масштабного природного пожара. Возведение жилья идёт с опережением графика. Работы будут завершены до прихода осенних холодов. Этот вопрос находится на контроле у главы региона.

Евгений Куйвашев, выполняя данное сосьвинцам обещание, регулярно приезжает в поселок, чтобы лично контролировать ход строительства. Губернатор поставил задачу областному правительству обеспечить людей жильем до наступления холодов. Сегодня здесь возводятся многоквартирный дом и индивидуальные дома для погорельцев. Три из них, площадью 54 м2 каждый, сданы досрочно.

В субботу Евгений Куйвашев вручил ключи их владельцам. Губернатор поздравил их и пожелал, чтобы жизнь в новых домах была по-настоящему счастливой. Помогут власти и с благоустройством придомовых участков. По решению губернатора им доставят по 15 кубометров плодородного грунта для обустройства территории.

В числе новоселов – семья сотрудников компании «Россети Урал». Александр и Наталья Канищевы трудятся в Сосьвинском районе электрических сетей. Глава семьи активно участвовал в аварийно-ремонтных работах в посёлке.

«Мы очень довольны. Дом построили за два месяца, это не срок для таких работ. И дом очень понравился. Мы благодарны и губернатору Евгению Куйвашеву, и строителям, и Александру Вервейну. Всем, кто помогал, оказывал поддержку и присылал гуманитарную помощь в Сосьву», – поделилась Наталья Канищева.

Всего в Сосьве планируется построить 34 индивидуальных дома. Уже собраны каркасы 27 домов, монтируют внутренние коммуникации, на нескольких домах укладывают кровлю, ведут отделочные работы. Как отметил генеральный директор компании-подрядчика «ЛСР Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий, работы планируется завершить к октябрю.

Осмотрел Евгений Куйвашев и площадку строительства трехэтажного дома на 65 квартир. Строители монтируют перекрытия первого и второго этажей, идет укладка стен третьего этажа. Желание получить квартиру здесь высказали 54 семьи.

Помимо нового жилья в поселке сосьвинцы могут как вариант получить сертификат на приобретение недвижимости в любой точке Свердловской области. Такую выплату выбрали 57 семей. И 27 жилищных сертификатов уже выдано.