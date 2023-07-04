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4 июля 2023, 09:37

В Свердловской области обслуживать газовое оборудование будут только газораспределительные организации

Обслуживание газового оборудования

Обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО в одном многоквартирном доме будет осуществлять одна специализированная организация. Фото: Павел Ворожцов

С 1 сентября 2023 года техническим обслуживанием внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) будут заниматься только газораспределительные организации. Об этом сообщает в официальном telegram-канале министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Соответствующее постановление утверждено Правительством Российской Федерации.

Согласно новым нормам:

  • обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО в одном многоквартирном доме осуществляет одна специализированная организация;
  • обслуживание ВКГО осуществляется на основании соответствующего договора, который заключается с каждым собственником и нанимателем жилого помещения;
  • договор на обслуживание и ремонт ВКГО может быть заключен человеком, который от имени собственников помещений и нанимателей уполномочен соответствующим решением общего собрания собственников помещений;
  • в договорах управления домами, в уставах товарищества собственников жилья, жилищных и иных специализированных кооперативах должна быть предусмотрена обязанность заключить со специализированной организацией договор на обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО, если такое оборудование установлено.

Внесение соответствующих изменений в уставы и договоры управления осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений/членов товарищества собственников жилья. Поэтому собственники должны оказать содействие в реализации указанных положений организациями, которые осуществляют управление многоквартирными домами, и принять активное участие в проводимых общих собраниях.

С 1 сентября 2023 года собственники обязаны заключить договоры на обслуживание и ремонт ВКГО со специализированной газораспределительной организацией. На территории Свердловской области это:

  • АО "Газпром газораспределение Екатеринбург",
  • АО "ГАЗЭКС",
  • АО "Регионгаз-инвест",
  • АО "Екатеринбурггаз",
  • ООО "АльфаСтрой",
  • ГУП СО "Газовые сети".

Ранее "Областная газета" писала, что транш на газификацию 634 миллиона рублей получила Свердловская область.

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Областная газета Свердловской области

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