В Свердловской области обслуживать газовое оборудование будут только газораспределительные организации

С 1 сентября 2023 года техническим обслуживанием внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) будут заниматься только газораспределительные организации. Об этом сообщает в официальном telegram-канале министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Соответствующее постановление утверждено Правительством Российской Федерации.
Согласно новым нормам:
- обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО в одном многоквартирном доме осуществляет одна специализированная организация;
- обслуживание ВКГО осуществляется на основании соответствующего договора, который заключается с каждым собственником и нанимателем жилого помещения;
- договор на обслуживание и ремонт ВКГО может быть заключен человеком, который от имени собственников помещений и нанимателей уполномочен соответствующим решением общего собрания собственников помещений;
- в договорах управления домами, в уставах товарищества собственников жилья, жилищных и иных специализированных кооперативах должна быть предусмотрена обязанность заключить со специализированной организацией договор на обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО, если такое оборудование установлено.
Внесение соответствующих изменений в уставы и договоры управления осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений/членов товарищества собственников жилья. Поэтому собственники должны оказать содействие в реализации указанных положений организациями, которые осуществляют управление многоквартирными домами, и принять активное участие в проводимых общих собраниях.
С 1 сентября 2023 года собственники обязаны заключить договоры на обслуживание и ремонт ВКГО со специализированной газораспределительной организацией. На территории Свердловской области это:
- АО "Газпром газораспределение Екатеринбург",
- АО "ГАЗЭКС",
- АО "Регионгаз-инвест",
- АО "Екатеринбурггаз",
- ООО "АльфаСтрой",
- ГУП СО "Газовые сети".
Ранее "Областная газета" писала, что транш на газификацию 634 миллиона рублей получила Свердловская область.
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