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Общество
4 июля 2023, 09:31

Полигон с комплексом очищения

  Илья Колесов
Нижнетагильский мусоросортировочный комплекс и полигон под ТКО – сегодня крупнейший экологический проект в Свердловской области. Фото: Илья Колесов

Нижнетагильский мусоросортировочный комплекс и полигон под ТКО – сегодня крупнейший экологический проект в Свердловской области. Фото: Илья Колесов

В Нижнем Тагиле завершается строительство современного мусоросортировочного комплекса и полигона для  твердых коммунальных отходов (ТКО). Этот масштабный проект стоимостью более трех миллиардов рублей мэрия в рамках нацпроекта «Экология» реализует совместно с предприятием «Облкоммунэнерго». Ввести в  эксплуатацию уникальный для региона экологический кластер планируется уже в  этом году.

Новый мусоросортировочный комплекс мощностью 185 тысяч тонн отходов в год начали возводить в марте 2022 года. Здесь будут отбирать и направлять на дальнейшую переработку бумагу, стекло, картон, черные и цветные металлы, пластмассу и полимеры. На заводе уже установлено соответствующее оборудование – барабанный грохот. Отходы, которые не подлежат переработке, отправятся на новый полигон, выстроенный рядом.  На минувшей неделе новые объекты презентовали свердловским экологам и журналистам глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и  генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. 

– Благодаря современной системе сепарации различных фракций ТКО ручной труд на  комплексе сведен к минимуму. Сортировка будет происходить автоматически. Такого объекта сегодня нет ни на одном предприятии Свердловской области, – сказал Дмитрий Буданов.

Основание полигона выложено специальным противофильтрационным экраном, благодаря чему весь водный фильтрат и газы при разложении отходов не попадут в почву. Их будут собирать в специальные емкости и очищать на очистных сооружениях. Другими словами, это будет полностью закрытый производственный цикл. 

Для органических (пищевых) отходов построен участок компостирования. Здесь их будут перерабатывать в технический грунт с помощью биотермической сушки. Этим грунтом на полигоне планируется пересыпать неперерабатываемые отходы. 

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В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Экология» реализуется еще один масштабный проект – реабилитация Черноисточинского водохранилища.

На водоем вновь вышел земснаряд – техническое судно, которое очищает дно от  иловых отложений. С помощью насосов эти отложения поднимаются на  поверхность и по  пульпопроводу протяженностью четыре километра поступают на площадку складирования. Здесь их сушат и  полученный материал используют в  благоустройстве городских территорий. 

Напомним, Черноисточинское водохранилище – основной питьевой источник Нижнего Тагила. В 2000 годы он пострадал от промышленных стоков. С 2016 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева началась экологическая реабилитация водоема, в 2020 году проект получил федеральный статус. 

В 2022-м на водоеме начал работать земснаряд, который уже поднял более 100 тысяч кубометров ила. В этом году он завершит работы по донной очистке, в результате проточность водоема вырастет и вода, соответственно, станет чище. 

Ввести экологический кластер в работу планируется в декабре текущего года. Его технических возможностей хватит, чтобы перерабатывать твердые коммунальные отходы не только Нижнего Тагила, но и Невьянска и Горноуральского городского округа.

– Применяемые на объектах кластера технологии позволят муниципалитетам обеспечить утилизацию бытового мусора на много лет вперед, и что очень важно – без вреда для окружающей среды, – подчеркнул Владислав Пинаев. 

Глава Нижнего Тагила также отметил, что мусоросортировочный комплекс станет крупнейшим в регионе поставщиком ресурсов для предприятий, использующих вторсырье. Так, ЕВРАЗ-НТМК уже выразил свою заинтересованность в получении металлического лома, а цементные заводы – в приобретении RDF-топлива, которые комплекс планирует выпускать в ходе переработки твердых коммунальных отходов.   

Областная газета Свердловской области
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