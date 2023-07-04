Полигон с комплексом очищения

Нижнетагильский мусоросортировочный комплекс и полигон под ТКО – сегодня крупнейший экологический проект в Свердловской области. Фото: Илья Колесов

В Нижнем Тагиле завершается строительство современного мусоросортировочного комплекса и полигона для твердых коммунальных отходов (ТКО). Этот масштабный проект стоимостью более трех миллиардов рублей мэрия в рамках нацпроекта «Экология» реализует совместно с предприятием «Облкоммунэнерго». Ввести в эксплуатацию уникальный для региона экологический кластер планируется уже в этом году.

Новый мусоросортировочный комплекс мощностью 185 тысяч тонн отходов в год начали возводить в марте 2022 года. Здесь будут отбирать и направлять на дальнейшую переработку бумагу, стекло, картон, черные и цветные металлы, пластмассу и полимеры. На заводе уже установлено соответствующее оборудование – барабанный грохот. Отходы, которые не подлежат переработке, отправятся на новый полигон, выстроенный рядом. На минувшей неделе новые объекты презентовали свердловским экологам и журналистам глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

– Благодаря современной системе сепарации различных фракций ТКО ручной труд на комплексе сведен к минимуму. Сортировка будет происходить автоматически. Такого объекта сегодня нет ни на одном предприятии Свердловской области, – сказал Дмитрий Буданов.

Основание полигона выложено специальным противофильтрационным экраном, благодаря чему весь водный фильтрат и газы при разложении отходов не попадут в почву. Их будут собирать в специальные емкости и очищать на очистных сооружениях. Другими словами, это будет полностью закрытый производственный цикл.

Для органических (пищевых) отходов построен участок компостирования. Здесь их будут перерабатывать в технический грунт с помощью биотермической сушки. Этим грунтом на полигоне планируется пересыпать неперерабатываемые отходы.

В тему В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Экология» реализуется еще один масштабный проект – реабилитация Черноисточинского водохранилища. На водоем вновь вышел земснаряд – техническое судно, которое очищает дно от иловых отложений. С помощью насосов эти отложения поднимаются на поверхность и по пульпопроводу протяженностью четыре километра поступают на площадку складирования. Здесь их сушат и полученный материал используют в благоустройстве городских территорий. Напомним, Черноисточинское водохранилище – основной питьевой источник Нижнего Тагила. В 2000 годы он пострадал от промышленных стоков. С 2016 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева началась экологическая реабилитация водоема, в 2020 году проект получил федеральный статус. В 2022-м на водоеме начал работать земснаряд, который уже поднял более 100 тысяч кубометров ила. В этом году он завершит работы по донной очистке, в результате проточность водоема вырастет и вода, соответственно, станет чище.

Ввести экологический кластер в работу планируется в декабре текущего года. Его технических возможностей хватит, чтобы перерабатывать твердые коммунальные отходы не только Нижнего Тагила, но и Невьянска и Горноуральского городского округа.

– Применяемые на объектах кластера технологии позволят муниципалитетам обеспечить утилизацию бытового мусора на много лет вперед, и что очень важно – без вреда для окружающей среды, – подчеркнул Владислав Пинаев.

Глава Нижнего Тагила также отметил, что мусоросортировочный комплекс станет крупнейшим в регионе поставщиком ресурсов для предприятий, использующих вторсырье. Так, ЕВРАЗ-НТМК уже выразил свою заинтересованность в получении металлического лома, а цементные заводы – в приобретении RDF-топлива, которые комплекс планирует выпускать в ходе переработки твердых коммунальных отходов.