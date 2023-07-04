Со следующего года в России увеличится максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми

В 2024 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит более 49 тысяч рублей в месяц. Фото: Галина Соловьева

В 2024 году для работающих родителей максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 49%. Об этом рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков во время выступления на заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

"После объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Социального фонда граждане страхуются с учетом порогового взноса, который был раньше в ПФР. Это влечет увеличение максимального размера пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком — по нашим расчетам, на 49% в следующем году", — приводит слова Сергея Чиркова пресс-служба отделения Социального фонда РФ по Свердловской области.

Таким образом, в 2024 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит более 49 тысяч рублей в месяц, а к 2025 году его сумма превысит 66 тысяч рублей в месяц.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя. С 1 февраля 2023 года — от 8,5 тыс. рублей до 33,2 тыс. рублей в месяц.

Ранее "Областная газета" писала, что Алексей Шмыков призвал Почту России синхронизировать графики выплат жителям Среднего Урала.

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