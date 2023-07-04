Тур за ГАРИзонт

Живописный вид реки Сосьва, открывающийся с туристической базы. Фото: Полина Зиновьева

Одним из главных подарков к юбилею поселка стал туристический комплекс «Пристань Гари». Проект реализован по поручению главы региона Евгения Куйвашева, на строительство базы из областного бюджета выделили 110 млн рублей (92 млн – сама база и 12 млн – на дорогу к комплексу). Уже с конца апреля «Пристань» принимает гостей – за это время здесь побывало более 300 туристов.

Гаринские закаты с максимальным комфортом

Мы приехали на «Пристань Гари» накануне юбилея поселка, 30 июня. Заезжаем на территорию, мимо нас проходит Фёдор Зыков, директор местного речного предприятия «Пристань Гари» (турбаза носит такое же название). Он-то нам и нужен, хотим расспросить о том, много ли туристов, как забронировать места на базе и прочее. Но Фёдор от нас стремительно удаляется, в руках у него булка хлеба и банка кукурузы.

– Ребята, уезжаю с гостями на рыбалку, буду через три часа, – объясняет Фёдор.

Мы, не теряя времени даром, отправились прогуляться по базе. Перед нами 11 современных домиков, все они связаны между собой деревянными мостиками. Прямо с территории комплекса открывается потрясающий вид на реку Сосьву, из каждого домика есть возможность спуститься к воде. Также здесь выстроены два небольших амфитеатра под открытым небом. В центре – напольные светильники в виде кубов, в вечернее время они переливаются разными цветами. Территорию вокруг еще продолжают обустраивать, в будущем здесь могут появиться детская площадка и мангальная зона.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Заходим в домик, где располагается ресепшен и зона для отдыха гостей. Нас приветливо встречают, предлагают сувениры, кофе. Это здание оборудовано небольшой кухней с холодильником, кофе-машиной, столиками, диванчиками. Узнаем, что одновременно турбаза может принять 49 человек, это даже на три гостя больше, чем обещали.

Зная, что целевая аудитория базы – охотники и рыболовы, многие думают, что и обстановка помещений здесь суровая – чучела, рога и прочее. Это совершенно не так. Более того, не в каждой комфортабельной гостинице вы увидите настолько стильный и современный интерьер. Поэтому сюда спокойно можно приехать парой или семьей с детьми. Предусмотрено все необходимое – кухонные гарнитуры, варочные панели, холодильники, микроволновые печи, телевизоры, диваны и кресла, кровати, кондиционеры, санузлы. В домиках повышенной комфортности также находятся камины и сауны. Окна панорамные, самые эффектные виды, естественно, на закате.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Золотой сезон

Один из ключевых вопросов туристов – что с комарами. Рассказываем. Поскольку погода была очень жаркой, комары нас не трогали, а вот мошкара и оводы – да. Их здесь немало, но спреи и мази, в принципе, спасают ситуацию. Местные над нами посмеиваются, говорят, они мошкару вообще не замечают.

– Золотое время у нас – это август-сентябрь, – подсказывает нам глава Гаринского городского округа Сергей Величко. – В это время гнус пропадает. Вот тут начинается охота, ягоды, грибы, в лесу – красота. Поэтому особенно бы советовал приезжать именно в этот период.

Пока ждали рыбаков, успели посмотреть местный краеведческий музей. В Гаринском городском округе насчитывается более тысячи археологических памятников, самый известный – палео­литическая стоянка «Кладбище мамонтов», обнаруженная на правом берегу реки Сосьвы, в самом центре Гарей. Так вот, в музее собрано более 600 уникальных археологических находок, в том числе кости древних животных и каменные орудия труда. К юбилею музей по нацпроекту «Культура» получил 2,5 млн рублей. На полученные средства учреждение закупило новые витрины, выставочные стенды, стеллажи для размещения и хранения экспонатов, а также мультимедийный сенсорный стол. 1 июля здесь открылись новые экспозиции, советуем для посещения в обязательном порядке.

Фото: Полина Зиновьева

«Вся рыба у нас вкусная»

Тем временем Фёдор и его туристы уже вернулись на базу, интересуемся, как улов и какую рыбу в Сосьве можно поймать на кукурузу и хлеб.

– Улов сегодня средненький – окуни, щучки. Кукурузу и хлеб я взял, да вот только туристы от этой прикормки отказались, захотели поблеснить. Слово гостя для нас – закон. А если бы согласились на мое предложение, улов был бы побольше, конечно, – улыбается Фёдор. – У нас водится лещ, язь, щука, окунь, налим, карась, нельма. И вся рыба вкусная, это ведь все равно очень зависит от места обитания. У нас чисто, дико и кормовая база хорошая. Так что приезжайте к нам за рыбой.

Оказалось, эти туристы при­ехали на юбилей Гарей, заодно решили порыбачить.

– Вы видели несколько маленьких катеров у берега, это гостей. Свои катера у нас побольше, их можно арендовать. Один для перевозки пассажиров, другой – на подстраховке. В свободное время мы его используем как прогулочный катер, чтобы организовывать досуг туристов, – рассказывает Фёдор. – Можно сделать рыболовные туры, можно часовые поездки. Цена для компании небольшая. Также предлагаем взять в аренду снасти, заказать услуги егеря, который покажет и расскажет, где и на что надо ловить.

Федор Зыков, директор местного речного предприятия «Пристань Гари». Фото: Павел Ворожцов

Фёдор Зыков уточняет, что с конца апреля на базе побывало уже порядка 300 туристов, в основном это гости из Екатеринбурга, также были приезжие из Серова и даже Челябинска. Могло быть и больше, бронирование шло активно, но в сезон пожаров останавливаться на базе запретили. Поэтому развернуться на полную мощность «Пристань Гари» сможет только сейчас. Что касается зимнего периода, то у туристов будет возможность арендовать снегоходы с нартами, печками-буржуйками, палатками. В межсезонье базу планируют использовать как гостиницу.

Как забронировать и добраться До турбазы в Гарях можно доехать на машине от Екатеринбурга через Серов и Сосьву. Расстояние – 480 км. Это единственная трасса. Забронировать домики можно на официальном сайте «Пристань Гари» Туристический центр. И в социальной сети «Вконтакте».

Что еще посмотреть Сейчас туристам базы предлагается обзорная экскурсия «По Сосьве с ветерком». За час вы посетите, древнейшую палеонталогическую стоянку «Кладбище мамонтов », место высадки дружины Ермака на берег Сосьвы, с остовом от баржи дружины Ермака. Можно принять участие в мастер-классе по рыбной ловле, покушать свежую уху из рыбы пойманной своими руками.

В разработке экскурсия «Золотые ворота Сосьвы», тур «По тайным местам Пелыма» и квест «Гаринские истории».

Также можно отправиться в тур до деревни Шантальской, где проживают всего семь человек. Катер должен преодолеть более 250 км. Он идет два дня, заезжая в Пуксинку, Пелым и через озеро Пелымский Туман (самое большое в Свердловской области) уже в Шантальскую и обратно. Билет до деревни стоит 1 067 рублей (тур субсидируется из местного бюджета). Рейс выполняется один раз в месяц.

Кроме того, на территории Гаринского ГО находится озеро Синтур с максимальной глубиной 47 метров. Его поверхность имеет серебристо-голубой цвет, ученые склоняются к тому, что в водоеме повышенное содержание серебра. Вода считается лечебной, много лет назад туда свозили больных для лечения кожных заболеваний. Сейчас Синтур исследуют специалисты уральского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанологии РФ.