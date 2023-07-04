...Плюс «Герои большой страны»

Более 8 миллионов рублей получил из Президентского фонда Фестиваль документального кино «Россия». Фото: Павел Ворожцов

Грантовую поддержку по итогам второго в 2023 году конкурса Президентского фонда культурных инициатив получат 26 свердловских проектов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Общая сумма привлеченных на сей раз средств превысит 80 миллионов рублей.

Напомним: уральским проектам традиционно удается привлекать крупные гранты Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня Свердловская область в числе регионов-лидеров по количеству поддержанных проектов – наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Башкортостаном, Татарстаном, Нижегородской областью.

По итогам первого в 2023 году конкурса Президентского фонда культурных инициатив поддержку получили 20 проектов Свердловской области – на общую сумму более 70 миллионов рублей. Среди них, в частности, любимые и давно признанные свердловчанами музыкальные фестивали «Уральская ночь музыки», «EverJazz». И вот – новые избранники Фонда. В числе поддержанных проектов – молодежный патриотический кинофестиваль «Герои большой страны», инициированный «Фондом развития культуры и кинематографии «Страна». Миссия фестиваля – увеличение количества фильмов и контента, посвященных теме героизма и подвига ради своей страны и близких, способствующих сохранению национальных воинских и духовных традиций, раскрывающих нравственную этику гражданина России. Кинофестиваль «Герои большой страны» будет организован в Екатеринбурге до конца года, к участию планируется привлечь не менее 200 кинопроектов. Объем грантовой поддержки превысил 10,5 млн рублей. Также более семи млн рублей привлечено на организацию XX Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», более восьми млн рублей – на XXXIV фестиваль документального кино «Россия». Тот и другой кинофестиваль (судя даже по их порядковым номерам) – долгожители в кинопространстве Урала и России, всегда ожидаемы зрителями.

Благотворительный фонд «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» получит более 1,7 млн рублей на организацию театрального форума-лаборатории «Новый Еврейский театр». В рамках форума, сообщают организаторы, будет создана коллаборация театральных коллективов из Екатеринбурга, Кургана и Воронежа, в планах – постановки по произведениям современных еврейских авторов в каждом регионе.

Некоммерческая организация «Агентство развития Сысерти» получила 9,7 млн рублей на хорошо известный уже уральцам проект «На заводе». Задача организаторов – вывести проект на круглогодичный формат работы. Сейчас пока одноименный креативный кластер, открытый на площадке старинного железоделательного завода, работает с мая по сентябрь.

Грант в размере 2,9 млн рублей получит проект «Сказки для незрячих детей и всех детей, которые видят» Благотворительного фонда «Доброе дело». Проект нацелен на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, в данном случае прежде всего – детей. Запланировано издание книги-сказки, сюжет которой основан на реальных жизненных историях и предлагает варианты поддержки людей с инвалидностью. Также в рамках проекта состоятся интер­активные квесты и «Уроки добра» в детских домах и школах.