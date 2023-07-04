Стартовала продажа билетов на Фестиваль

Елизавета Кузина – главная героиня прошедшего в Екатеринбурге чемпионата России по прыжкам в воду (спортсменка завоевала на нем четыре золотых медали!) – с символическим билетом на Международный фестиваль университетского спорта. Фото: Пресс-служба МФУС

В минувшую субботу – ровно за 50 дней до начала международного Фестиваля университетского спорта – началась продажа билетов на эти соревнования.

– Нас много спрашивали про билеты, – сказал руководитель Дирекции Фестиваля Александр Чернов. – Мы рады объявить, что их продажа стартовала. С 1 июля на нашем сайте вывешено и расписание спортивной программы, поэтому выбирайте интересующие вас виды спорта, регистрируйтесь и обязательно приезжайте. Нам было важно сделать вход на Фестиваль доступным. Теперь мы ждем зрителей на трибунах, ждем от них поддержки молодых спортсменов.

Билеты можно приобрести (во всяком случае пока) только через интернет. Для этого надо оставить заявку на официальном сайте Фестиваля ekat2023.com в разделе «Билеты».