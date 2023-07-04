Стартовала продажа билетов на Фестиваль

В минувшую субботу – ровно за 50 дней до начала международного Фестиваля университетского спорта – началась продажа билетов на эти соревнования.
– Нас много спрашивали про билеты, – сказал руководитель Дирекции Фестиваля Александр Чернов. – Мы рады объявить, что их продажа стартовала. С 1 июля на нашем сайте вывешено и расписание спортивной программы, поэтому выбирайте интересующие вас виды спорта, регистрируйтесь и обязательно приезжайте. Нам было важно сделать вход на Фестиваль доступным. Теперь мы ждем зрителей на трибунах, ждем от них поддержки молодых спортсменов.
Билеты можно приобрести (во всяком случае пока) только через интернет. Для этого надо оставить заявку на официальном сайте Фестиваля ekat2023.com в разделе «Билеты».
СПРАВКА.
Международный Фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта – бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей. Количество спортсменов составит 3400 человек.