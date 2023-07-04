Тридцать лет и три года ждали

Константин Крылов из Красноярска выиграл на чемпионате две золотые медали и установил при этом два рекорда страны. Фото: Пресс-служба федерации легкой атлетики России

В Екатеринбурге в минувший уик-энд прошло первенство России по легкой атлетике. На нем были побиты два рекорда страны, установленные еще в советское время – в 1990 году. Отличился бегун из Красноярска Константин КРЫЛОВ. Сборная Свердловской области выступила без блеска: всего одна медаль и 4-е место среди команд Высшей лиги.

Соревнования такого уровня раньше в столице Урала никогда не проводились: негде было. Теперь, когда в строй вошел отреставрированный стадион «Калининец», на переустройство которого было потрачено 2,5 миллиарда рублей (из них 2,2 млрд – из бюджета Свердловской области), Екатеринбург стал одним из самых привлекательных для легкоатлетов городов России.

На первенство страны приехали более 700 спортсменов в возрасте до 23 лет. Они представляли 68 регионов РФ.

Главной звездой турнира стал 19-летний спринтер Константин Крылов из Красноярского края.

В первый же день соревнований, утром, он пробежал стометровку за 10.22 секунды – это новый рекорд страны для спортсменов не старше 20 лет. Предыдущее достижение – 10.30 – принадлежало Александру Горемыкину из Калининграда и простояло 33 года. В вечерней части программы Крылову удалось скинуть со своего результата еще семь сотых – 10,15 секунды. До взрослого рекорда России на королевской дистанции 100 метров, установленного Николаем Юшмановым еще в 1986 году, красноярцу не хватило всего 0,05 секунды!

На следующий день Крылов обновил еще один рекорд страны: дистанцию 200 метров сибиряк пробежал за 20.42 секунды. Предыдущее достижение было установлено в 1990 году все тем же Александром Горемыкиным, который, таким образом, за два дня лишился обоих своих рекордов.

Свердловскую область на первом в истории домашнем первенстве России представляли 70 спортсменов. В 42 видах программы они набрали 183 очка и заняли четвертое место среди регионов, выступающих в дивизионе «Высшая лига».

Медаль у свердловчан только одна – серебряная. Ее завоевала Милана Садовская в прыжках в длину. Любопытно, что свердловчанка и ставшая чемпионкой Елизавета Демина из Хабаровского края показали одинаковый результат – 6,5 метра. Пришлось сравнивать результаты вторых попыток. И здесь прыжок хабаровчанки оказался дальше на 5 см. Благодаря этому она и победила.