Новым начальником Кольцовской таможни стал Сергей Баландин

Сергей Баландин служит в таможенных органах с 1997 года. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовскую таможню имени В. А. Сорокина возглавил полковник Сергей Баландин. Ранее он занимал должность первого заместителя Екатеринбургской таможни.

"Работа инспекторов Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина сконцентрирована преимущественно на неторговом обороте. Встречая и провожая иностранных гостей и уральцев из заграничных турне, сотрудники в аэропорту не только стоят на защите экономических интересов страны, но и стараются осуществлять контроль авиапассажиров максимально быстро и незаметно. Клиентоцентричность и эффективность — основные приоритеты в нашей службе", — приводит слова Сергея Баландина пресс-служба Уральского таможенного управления.

Отметим, что с начала 2023 года кольцовские таможенники оформили прибытие и убытие порядка 3 000 воздушных судов, проверили багаж полумиллиона авиапассажиров.

Досье Сергей Баландин служит в таможенных органах с 1997 года. В должности оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-боевого отделения специального отряда быстрого реагирования Курганской таможни пресекал попытки контрабанды запрещенных веществ и стратегически важных ресурсов. Позднее на Звериноголовском таможенном посту занимался контролем грузов, перемещаемых через российско-казахстанскую границу. С 2002 года занимал должности заместителя начальника и начальника постов Курганской, Магнитогорской и Челябинской таможен. С 2013 по 2016 год — первый заместитель начальника Магнитогорской таможни. С 2016 по 2019 год служил в Челябинской таможне в должности начальника Магнитогорского железнодорожного таможенного поста. С 2019 года переведен в Екатеринбургскую таможню на должность первого заместителя начальника таможни.

Ранее "Областная газета" писала, что в аэропорту Кольцово таможенники пресекли вывоз в США частей старинного микроскопа.

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