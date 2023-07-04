Энергетики призвали екатеринбуржцев сообщать о несанкционированных подключениях к сетям

Энергетики призывают свердловчан соблюдать правила электробезопасности. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты компании "Россети Урал" призывают екатеринбуржцев сообщать о фактах несанкционированных подключений объектов, чтобы избежать несчастных случаев. Поводом для обращения к горожанам стала гибель 15-летнего подростка в Екатеринбурге в районе дома на улице Омской, 21.

Как сообщили "Областной газете" в компании "Россети Урал", по предварительным данным, пострадавший получил удар током от линии электропередачи, к которой был подключен водоробот от частных электроустановок, не принадлежащих "Россети Урал" — "Екатеринбург". Какие при этом были допущены нарушения собственником установки по набору воды, определят специалисты и представители правоохранительных органов.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Энергетики оказывают содействие следствию.

Сотрудники энергетической компании призывают всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области к максимальному вниманию и соблюдению правил электробезопасности. Важно сообщать специалистам энергокомпании о несанкционированных подключениях нестационарных объектов. Как правило, они проводятся с грубыми нарушениями и без согласования. Собственники пренебрегают правилами эксплуатации электроустановок, ведут переговоры с частными лицами о подключении объектов к сетям управляющих компаний или частных домов.

Отметим, что в 2022 году по результатам проверок специалистов "Россети Урал" — "Екатеринбург" в уральской столице выявлено 155 несанкционированно подключенных объектов к сетям компании, что в 2 раз больше, чем в 2021 году. В 2023 году проверки и рейды будут продолжаться.

Специалисты компании "Россети Урал" просят екатеринбуржцев проявлять активную жизненную позицию и препятствовать приближению к любым электроустановкам детей и подростков.

Сообщить о хищениях электроэнергии и незаконных подключениях на территории Екатеринбурга можно по телефону +7 (343) 359-00-00, а также в интернет-приемную или онлайн-консультанту на сайте "Россети Урал", в Telegram по номеру +7 912 290-12-20. Если вы стали свидетелями проникновения на энергообъекты, вмешательства в их работу или игр вблизи с ними, можно позвонить в электросетевую компанию по единому бесплатному телефону Центра поддержки клиентов "Россети Урал" 8 800 220-0-220.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге в районе подстанции "Южной" произошло возгорание.