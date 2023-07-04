Члены межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области обсудили необходимость усиления разъяснительной работы со СМИ

С целью противодействия распространению потенциально опасной информации представители органов власти должны регулярно встречаться с журналистами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале ситуация в сферах этноконфессиональных отношений и социально-политической активности оценивается как контролируемая и стабильная. Однако необходимо усилить профилактическую работу со СМИ с целью противодействия распространению потенциально опасной информации, создающей угрозу возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Такое заявление сделал вице-губернатор Олег Чемезов на заседании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма.

"Одним из ключевых направлений профилактики экстремизма на региональном уровне является противодействие распространению в средствах массовой информации и в сети Интернет таких сведений. Мы как совещательный орган в сфере профилактики экстремизма должны обсудить и выработать комплекс дополнительных мер по противодействию данной деструктивной деятельности", — приводит слова Олега Чемезова департамент информационной политики Свердловской области.

В качестве одной из таких мер вице-губернатор назвал регулярные встречи представителей органов власти с журналистами. Цель таких мероприятий — разъяснение недопустимости подачи бытовых конфликтов как межнациональных.

Члены совета также отметили важность регулярного проведения мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту культуры народов Российской Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений.

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев заявил о результативности работы по укреплению национальной политики на Среднем Урале.