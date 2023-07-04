Трое свердловчан стали призерами форума "Сильные идеи для нового времени"

Дмитрий Масленников получит 5 миллионов рублей на реализацию своего проекта по адаптации автомобилей для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Идеи троих свердловчан вошли в топ-60 проектов форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Все они получат финансовую поддержку.

"Впервые в этом году оргкомитет форума сформировал призовой фонд в размере 100 миллионов рублей для топ-60 идей, которые отберет экспертный совет. Топ-10 получают по 5 миллионов рублей, а следующие топ-50 — по 1 миллиону рублей на реализацию своей идеи", — приводит слова генерального директора АСИ Светланы Чупшевой департамент информационной политики Свердловской области.

Так, свердловчанин Дмитрий Масленников занял второе место в проекте. Он получит 5 миллионов рублей на реализацию своего проекта по адаптации автомобилей для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, чтобы они могли работать таксистами.

В числе победителей также проект "Фабрика". Он направлен на использование инфраструктуры техникумов для производства критичной для страны продукции. Суть идеи состоит в организации учебно-производственного процесса с привлечением студентов к изготовлению дронов, которые смогут садиться на провода ЛЭП, заряжаться от них и выполнять диагностику, техобслуживание и ремонт. Пилотный проект по производству дронов планируется запустить на базе Уральского политехнического колледжа в Технопарке "Университетский". Уже в IV квартале 2023 года планируется выйти на объем производства до 100 дронов в месяц. Автор идеи Надежда Шимова получит 1 миллион рублей.

В топ-60 форума вошел проект Ларисы Малышевой по созданию международной системы аккредитации делового администрирования с учетом ценностей сотрудничества и солидарности. Она получит на реализацию идеи 1 миллион рублей.

Форум "Сильные идеи для нового времени" направлен на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив российских граждан, которые вносят вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Организаторами мероприятия выступили АСИ и Фонд "Росконгресс". В Свердловской области при поддержке АСИ реализуется серия проектов, направленных на формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечение инвестиций. В ноябре 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой подписали в Екатеринбурге соглашение о дальнейших позитивных преобразованиях в регионе.

Ранее "Областная газета" писала, что проекты свердловчан вошли в топ-10 третьего форума "Сильные идеи для нового времени".

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