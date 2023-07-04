В Екатеринбурге впервые пройдет "Беспилотный биатлон"

"Беспилотный биатлон" призван привлечь внимание участников и конструкторов к теме применения БПЛА в сегодняшних реалиях. Фото: Полина Зиновьева

В технопарке "Университетский" 9 июля, в преддверии промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023", пройдет первый в Уральском федеральном округе "Беспилотный биатлон". В программе — различные прикладные дисциплины операторов беспилотников. Соревнования проходят при поддержке правительства Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и науки Свердловской области, состязания пройдут на площадках Академии беспилотных авиационных систем (АБАС) на территории технопарка "Университетский". Участникам предстоит пройти специальную трассу для FPV-дронов с макетами техники вероятного противника, окопами и мишенной обстановкой. Все это позволяет академии готовить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Беспилотный биатлон" призван привлечь внимание участников и конструкторов к теме применения БПЛА в сегодняшних реалиях. Участники, среди которых спортсмены и военнослужащие, смогут продемонстрировать свои навыки в дисциплинах, приближенных к реальным условиям.

Среди дисциплин соревнований:

сброс груза на точность в цель с заранее регламентированной высоты 70 метров,

сброс груза на точность и время в цель, имитирующую танковый люк, с высоты 20 метров,

дрон-дартс — поражение мишени специальным щупом, закрепленным на FPV-дроне.

имитация атаки FPV-дроном движущегося автомобиля, который имеет конструкции защитных сеток для улавливания дрона.

Участники используют на соревнованиях собственные дроны. Организаторы обеспечивают зарядные островки, логистику и другую необходимую инфраструктуру. Зарегистрироваться можно до 5 июля включительно. Призовой фонд составляет 300 000 рублей. Участие бесплатное.

Регистрация гостей обязательна.

Академия беспилотных авиационных систем является центром компетенций по беспилотным системам в Уральском федеральном округе. Несколько десятков курсантов уже прошли курсы подготовки. Теперь они смогут применить свои навыки в реальных условиях.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге откроется площадка для подготовки операторов дронов.