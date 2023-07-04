Свердловчане могут получить посылки во время отпуска

Фото: Павел Ворожцов

В сезон отпусков жители Свердловской области часто не знают, как получить посылки и письма, находясь вдали от дома и своего почтового отделения. Почта России сообщает, что для этого есть несколько способов.

Во-первых, можно бесплатно онлайн оформить доверенность на получение почтовых отправлений. Для этого понадобится только номер телефона доверенного лица, также ему необходимо иметь электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в личном кабинете мобильного приложения Поч­ты России.

Во-вторых, продлить срок хранения отправления на почте. Для этого надо заранее написать заявление в почтовом отделении, тогда письма и посылки смогут оставаться там до двух месяцев.

В-третьих, можно оформить отправку посылки в ближайшее к месту проведения отпуска почтовое отделение.

В-четвертых, отпускников также выручит почтомат. Забрать посылку из него может любой человек, которому клиент сообщит код из SMS-сообщения. Информация поступит на телефон получателя сразу, как только курьер поместит посылку в ячейку почтомата.

Также для получения корреспонденции от госорганов и организаций можно подключить сервис электронных заказных писем. Для этого необходимо дать свое согласие на сайте Госуслуг или на сайте Почты России. Электронные заказные письма имеют такую же юридическую значимость, как и их бумажные версии. Подключение бесплатное.

А чтобы клиенты оперативно узнавали о поступлении посылок и писем, Почта рекомендует установить мобильное приложение. Оно также поможет уточнить сроки хранения отправлений, адрес и график работы ближайшего почтового отделения, выбрать удобное для посещения время или заказать доставку посылки на дом.