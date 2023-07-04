Игорь Краснов, Евгений Куйвашев и Владимир Якушев возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе

Широкореченский военно-мемориальный комплекс является основным мемориальным объектом в Екатеринбурге. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

4 июля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, губернатор Евгений Куйвашев и полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Участники торжественно-траурной церемонии почтили память погибших героев минутой молчания. В церемонии также принимали участие заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов, врио командующего Центральным военным округом Дмитрий Глушенков, и.о. военного прокурора ЦВО Виктор Дюдин.

Широкореченский военно-мемориальный комплекс является основным мемориальным объектом в Екатеринбурге, символизирующим память горожан о героически погибших в годы Великой Отечественной войны уральцах. Он был построен в 1975 году к празднованию 30-летия Великой Победы.

Игорь Краснов прибыл в Екатеринбург для участия в заседании VIII Межгосударственного совета по противодействию коррупции. В аэропорту Кольцово генпрокурора встретил Евгений Куйвашев.

Межгосударственный совет по противодействию коррупции является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств, соглашение о его создании было подписано 25 октября 2013 года главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в память о павших героях Великой Отечественной войны свердловчане украсили деревья колокольчиками.