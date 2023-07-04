Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету к 300-летию Екатеринбурга

На оборотной стороне монеты — рельефное изображение здания городской администрации и герба Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Банка России

Банк России 4 июля 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету "300-летие основания г. Екатеринбурга" серии "Города". Ее номинал — 3 рубля. Тираж — 5 тысяч штук.

Как сообщает пресс-служба Банка России, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. Монета имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон по окружности выступает кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. Нанесены надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "3 рубля", "2023 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты — рельефное изображение здания городской администрации и герба Екатеринбурга, а также камня с ящеркой на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города. Вверху имеются рельефные надписи: слева по окружности — "Екатеринбург", под ней в две строки — "300 лет".

Боковая поверхность монеты рифленая.

"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", — говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Видео: Банк России.

Ранее "Областная газета" писала, что памятная монета с изображением Нижнего Тагила выпущена в обращение.