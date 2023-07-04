В Свердловской области открылась поликлиника, в которой можно пройти диспансеризацию за 1 час

Для проведения ремонтных и строительных работ из областного бюджета было направлено 42,5 миллиона рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Поликлинический корпус № 2 Верхнепышминской центральной городской больницы открылся после капитального ремонта. Теперь в обновленной поликлинике за 1 час можно пройти комплексное обследование организма, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

В корпусе заменили инженерные системы, увеличили его энергоэффективность, отремонтировали кровлю и фасад. Для проведения ремонтных и строительных работ из областного бюджета было направлено 42,5 миллиона рублей.

Трехэтажное здание площадью 1,8 тысячи квадратных метров, возведенное еще в 1972 году, было преображено благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым для достижения приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение".

"Взрослая поликлиника мощностью 865 посещений в смену имеет в своем составе 2 корпуса, объединенных крытым переходом. Оба подразделения, где получают медицинскую помощь более 54 тысяч жителей, в последние годы были поэтапно отремонтированы. Это позволило нам дифференцировать функционал зданий и разделить потоки пациентов: в корпус № 1 приходят жители, которым необходима диагностика и лечение, а в корпусе № 2 созданы все условия для медосмотров и прохождения диспансеризации", — рассказал главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов.

Обновленную поликлинику уже посетили 1,9 тысячи жителей, из них более 300 человек прошли комплексное обследование организма.

Для быстрого и комфортного прохождения плановых профилактических визитов и диспансеризации на одной площадке сконцентрировано все необходимое оборудование, открыт прием профильных специалистов и процедурный кабинет для взятия лабораторных проб, измерения роста и веса.

Внутреннее пространство отремонтированной поликлиники удобно организовано для посетителей и персонала. Яркие указатели облегчают поиск нужного кабинета.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Я пришла на диспансеризацию. В пожилом возрасте нужно заботиться о здоровье, чтобы сохранить активность и силы. Порадовалась свежему ремонту, наша поликлиника стала современной, красивой. Все организовано удобно для людей, и сотрудники всегда готовы прийти на помощь", — поделилась впечатлениями от визита в медучреждение местная жительница Лидия Шишкина.

Диспансеризацию можно пройти в будни и по субботам. Популярностью пользуются коллективные обследования.

"Возможностью быстро и организованно пройти диспансеризацию уже воспользовались работники "Облкоммунэнерго", газораспределительной станции и других предприятий. Это удобный и востребованный формат, который оптимален как для ответственных работодателей, так и для сотрудников", — отметила заведующая отделением профилактики Верхнепышминской ЦГБ Людмила Хорунжий.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в составе Верхнепышминской ЦГБ в настоящее время ремонтируют еще взрослую поликлинику Среднеуральска для 20 тысяч жителей города энергетиков. Из областного бюджета в 2022–2023 году на финансирование работ было направлено более 72 миллионов рублей.

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