На Всероссийском форуме представлен опыт Среднего Урала по вовлечению промышленных объектов в сферу туризма

Потенциал промышленного туризма Свердловской области представлен на Всероссийском форуме. Мероприятие проходит в Курской области на Михайловском ГОКе при поддержке Агентства стратегических инициатив. Его цель — решение задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, опыт региона по созданию и продвижению производственных экскурсий и развитию малых городов через ревитализацию (оживление) промышленных объектов презентован турсообществу, общественным объединениям и представителям федеральных и региональных органов власти. Примером стал железоделательный завод в Сысерти, где создаются новые точки притяжения через событийные мероприятия, такие как "Лето на заводе".
Как пример развития и продвижения промышленного туризма и индустриальной составляющей Свердловской области на форуме представлен национальный "Демидовский маршрут".
Представители департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, ЕВРАЗ НТМК и Агентство развития Сысерти в рамках деловой программы обсудили креативную и культурную составляющую промышленного туризма, продвижение региональных брендов, а также особенности проведения промышленных туров.
Напомним, в 2020 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о развитии промышленного туризма на Среднем Урале. Представители 20 промпредприятий прошли обучение в рамках Всероссийского акселератора по промышленному туризму и усовершенствовали работу с гостями. В 2022 году производственные площадки посетили около 15 тысяч человек. Турпоток по сравнению с 2021 годом вырос более чем в 2 раза, что соответствует задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
По итогам акселератора Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность" Свердловская область в апреле 2023 года признана одним из лучших регионов страны по развитию промышленного туризма. Средний Урал в числе 8 субъектов РФ получил статус "Регион-наставник". Церемония награждения состоялась в Москве с участием главы АСИ Светланы Чупшевой и помощника Президента России Максима Орешкина.
Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев отметил положительные тенденции в привлечении инвестиций и укреплении туристического потенциала региона.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».