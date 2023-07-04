На Всероссийском форуме представлен опыт Среднего Урала по вовлечению промышленных объектов в сферу туризма

Участники форума обсудили опыт региона по созданию и продвижению производственных экскурсий. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Потенциал промышленного туризма Свердловской области представлен на Всероссийском форуме. Мероприятие проходит в Курской области на Михайловском ГОКе при поддержке Агентства стратегических инициатив. Его цель — решение задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, опыт региона по созданию и продвижению производственных экскурсий и развитию малых городов через ревитализацию (оживление) промышленных объектов презентован турсообществу, общественным объединениям и представителям федеральных и региональных органов власти. Примером стал железоделательный завод в Сысерти, где создаются новые точки притяжения через событийные мероприятия, такие как "Лето на заводе".

Как пример развития и продвижения промышленного туризма и индустриальной составляющей Свердловской области на форуме представлен национальный "Демидовский маршрут".

Представители департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, ЕВРАЗ НТМК и Агентство развития Сысерти в рамках деловой программы обсудили креативную и культурную составляющую промышленного туризма, продвижение региональных брендов, а также особенности проведения промышленных туров.

Напомним, в 2020 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о развитии промышленного туризма на Среднем Урале. Представители 20 промпредприятий прошли обучение в рамках Всероссийского акселератора по промышленному туризму и усовершенствовали работу с гостями. В 2022 году производственные площадки посетили около 15 тысяч человек. Турпоток по сравнению с 2021 годом вырос более чем в 2 раза, что соответствует задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

По итогам акселератора Агентства стратегических инициатив "Открытая промышленность" Свердловская область в апреле 2023 года признана одним из лучших регионов страны по развитию промышленного туризма. Средний Урал в числе 8 субъектов РФ получил статус "Регион-наставник". Церемония награждения состоялась в Москве с участием главы АСИ Светланы Чупшевой и помощника Президента России Максима Орешкина.

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев отметил положительные тенденции в привлечении инвестиций и укреплении туристического потенциала региона.

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