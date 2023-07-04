В Свердловской области внедряется единая система экологического мониторинга, презентованная на ИННОПРОМе в 2022 году

Цифровой экологический мониторинг позволит вести комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Цифровая система комплексного мониторинга за состоянием окружающей среды внедряется на Среднем Урале. Сегодня проект реализуется министерством цифрового развития и связи Свердловской области совместно с министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

Сервис был презентован на ИННОПРОМе в прошлом году в ходе работы круглого стола "Развитие цифровых технологий и обеспечение информационной безопасности в Свердловской области". Создание комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации является одной из задач национальных проектов "Экология" и "Цифровая экономика".

"Год назад мы презентовали единый универсальный информационный ресурс — региональную геоинформационную систему (РГИС СО). Это один из важных инструментов цифровой трансформации региона, который позволит уйти от бумажного документооборота, экономить время и другие ресурсы. Частью РГИС СО является система ведения экологического мониторинга окружающей среды Свердловской области, разработанная для минприроды региона", — рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Цифровой экологический мониторинг позволит вести комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе следить за компонентами природной среды, естественными экологическими системами, за происходящими в них процессами, явлениями, оценивать и делать прогноз изменений состояния окружающей среды, об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

"Цифровой экологический мониторинг будет объединять данные, поступающие из трех систем: государственной системы метеостанций Росгидромета, региональной системы метеопостов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и локальной системы — станций предприятий, осуществляющих экологический контроль и мониторинг окружающей среды Свердловской области, имеющих соответствующую лицензию Росгидромета", — пояснил Денис Мамонтов.

Правительство Свердловской области отмечает высокую роль предприятий, осуществляющих экологический мониторинг и контроль за окружающей средой региона, в создании продвинутой и универсальной системы по экологическому мониторингу. Благодаря размещению в цифровой системе соответствующих данных, поступающих от организаций, появится возможность получить полную и достоверную информацию об окружающей среде Среднего Урала.

Первооткрывателем данного направления стал Среднеуральский медеплавильный завод. В апреле 2023 года между министерством цифрового развития и связи Свердловской области и предприятием было заключено соглашение об информационном обмене. Сегодня сотрудники завода, имея личный кабинет организации в цифровой системе по экологическому мониторингу, сами вносят имеющиеся у них показатели по состоянию окружающей среды региона.

За этими данными закрепляется статус "официальные сведения", что позволит исключить любые траты, в том числе на направление запросов со стороны минприроды региона в адрес Среднеуральского медеплавильного завода и предоставление ответов на них от предприятия.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в Свердловской области минприроды установит границы 140 особо охраняемых природных территорий.