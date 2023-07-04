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Общество
4 июля 2023, 17:56

Полмиллиона гектаров земли на Среднем Урале засеяно яровыми культурами

Яровой сев

352 тысячи гектаров в этом году занято зерновыми и зернобобовыми культурами. Фото: Алексей Кунилов

Сельскохозяйственные предприятия Свердловской области завершили яровой сев и выполнили план на 100%. Площадь посевов составила почти 500 тысяч гектаров, сообщил департамент информационной политики региона. 

352 тысячи гектаров в этом году занято зерновыми и зернобобовыми культурами, техническими культурами — 38,2 тысячи гектаров, кукурузой — 32,5 тысячи гектаров, однолетними травами — 53,2 тысячи гектаров, беспокровными травами — 8,2 тысячи гектаров, картофелем — 14,2 тысячи гектаров, овощи открытого грунта занимают 1,2 тысячи гектаров, кормовые культуры на силос — 0,4 тысячи гектаров.

Площадь посевов увеличивается ежегодно благодаря проведению культуртехнических мероприятий и вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий. В 2022 году было вовлечено более 1,2 тысячи гектаров, а в 2023 планируется вовлечение еще более 3,3 тысячи гектаров. 

"Увеличена посевная площадь к уровню прошлого года, занятая зерновыми и зернобобовыми культурами на 2,2 тысячи гектаров, кормовой кукурузой — на 800 гектаров, картофелем — на 362 гектара", — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

На весенних полевых работах в Свердловской области было задействовано 4 509 тракторов, 1 039 плугов, 619 культиваторов и комбинированных почвообрабатывающих машин, 402 единицы дисковых борон, 1 231 посевной комплекс. 

Ранее "Областная газета" рассказывала, что в Свердловской области засеяны более 425 гектаров яровых культур.

Областная газета Свердловской области

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Полмиллиона гектаров земли на Среднем Урале засеяно яровыми культурами