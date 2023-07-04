По итогам ЕГЭ в Свердловской области – 136 стобалльников

По результатам последнего экзамена по информатике, 100 баллов получили 19 выпускников. Фото: Павел Ворожцов

По итогам основного периода ЕГЭ на Среднем Урале насчитывается 136 стобалльников. По результатам последнего экзамена по информатике, 100 баллов получили 19 выпускников региона, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Информатика является популярным предметом по выбору среди участников ЕГЭ на Среднем Урале. В этом году на экзамен заявилось около 4 тысяч выпускников — более 86% из них сдали экзамен хорошо. Как заявил ранее министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, это ребята, настроенные на получение профессий, связанных с экономикой, инженерным направлением и направлением IT.

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, учащиеся из Свердловской области в этом году завоевали 7 дипломов победителей и призеров олимпиады. По этому показателю Свердловская область вошла в топ-3 регионов-лидеров наряду с Москвой и Республикой Татарстан.

ЕГЭ по информатике проводился на компьютерах. Экзамен предполагал проверку навыков использования специальных программ. Для ЕГЭ были разработаны вопросы, нацеленные на практическое программирование. В работе было 27 заданий. Проверка заданий велась автоматически, эксперты участия не принимали.

Дополнительный период ЕГЭ стартует 6 сентября и завершится 19 сентября. В эти дни сдать экзамен смогут участники, которые по уважительной причине пропустили основной и резервный периоды.

Достижение высоких результатов в проведении государственной итоговой аттестации соответствует целям и задачам национального проекта "Образование".

Ранее "Областная газета" рассказывала, что пять свердловских школьников сдали ЕГЭ на 200 баллов.