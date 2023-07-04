В Свердловской области выбрали лучшего таксиста

Второе место среди свердловчан занял Илья Могучев, третье место — Вячеслав Ларионов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

4 июля на Среднем Урале подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей такси. В региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России – 2023" стал Иван Шатунов. Победитель будет представлять регион на финальном этапе всероссийских соревнований. Об этом рассказал департамент информационной политики Свердловской области.

В соревнованиях принимали участие 15 человек – индивидуальные предприниматели и работники таксопарков. Обязательным условием для участия в конкурсе было наличие разрешения на осуществление таксомоторных перевозок. Также все участники должны были иметь гражданство России, водительские права категории «В», безаварийный стаж вождения более трех лет, и не иметь штрафов за 2022 год.

Второе место среди свердловчан занял Илья Могучев, третье место – Вячеслав Ларионов.

Конкурс в Свердловской области проводится уже в шестой раз. Он объединяет сообщество таксистов, помогает сделать эту профессию более популярной и повысить квалификацию водителей.

Участники прошли тест на знание правил дорожного движения, истории и достопримечательностей региона, законодательства о такси, истории такси в России. Затем водители соревновались в скоростном и вместе с тем плавном маневрировании. Таксисты должны были на время выполнить классические элементы автодрома со стаканом воды на крыше автомобиля, не расплескав его содержимое.

По словам начальника отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Сергея Чертищева, региональный Минтранс выдал более 2,6 тысячи разрешений на работу такси для более чем 700 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Профессиональные качества водителя такси – залог безопасности и комфорта пассажиров. Автомобиль является средством повышенной опасности, а когда он используется для предоставления услуги, то уровень безопасности должен быть на порядок выше, чем в случае личного использования. Водители, имеющие официальное разрешение на работу такси и выполняющие все требования законодательства, как правило, реже попадают в ДТП. За последние несколько лет наблюдается снижение числа происшествий с легальными перевозчиками такси", — отметил старший инспектор по особым поручениям УГИБДД по Свердловской области Борис Черных.

Соревнования были организованы Общественным советом по развитию такси, под эгидой Минтранса России, министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и ГИБДД – всех ведомств, которые в той или иной степени отвечают за безопасность на транспорте и на дорогах.

Организаторы отметили, что подобные конкурсы профессионального мастерства стимулируют водителей официально оформить свои трудовые отношения, регулярно повышать уровень своих знаний и навыков. Также подобные состязания должны повысить престиж профессии водителя такси и сделать ее более популярной среди молодежи.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что Владимир Путин подписал закон о повышении страховых выплат пассажирам такси.